Sorpresi mentre stanno per rapinare una banca, il tribunale li scarcera: "Non avevano un piano"

Ascolta ora 00:00 00:00

Erano stati pedinati dalle forze dell'ordine a causa di una targa automobilistica "sospetta", per poi essere fermati poco prima che tentassero a quanto pare di introdursi in una banca di Terni. Il tribunale di Perugia ne ha tuttavia disposto la scarcerazione, perché secondo il giudice mancava la “prova della predisposizione, nel caso specifico, di un piano definito nel dettaglio e neppure della precisa individuazione dell'obiettivo dell'azione criminosa". Questa la vicenda che arriva dall'Umbria e che stando a quanto riportato nelle scorse ore da PerugiaToday ha come protagonisti due pregiudicati di 54 a 48 anni. Tutto è iniziato lo scorso gennaio, quando i due erano finiti in carcere per tentata rapina. Erano arrivati in auto a Terni, insospettendo tuttavia la polizia: i poliziotti avevano notato una vettura con targa sospetta che stava effettuando vari passaggi in una zona nella quale sono presenti diverse banche.

Gli agenti li hanno intercettati quando, dopo l'orario di chiusura delle banche, sono scesi dal mezzo per dirigersi a quanto sembra verso gli istituti. I due indossavano dei guanti trasparenti in lattice e non hanno opposto resistenza mentre in auto, poggiata sul tappetino, avevano lasciato una borsa contenente due maschere in lattice, raffiguranti due uomini anziani. Una situazione che ricordava il noto film americano sui rapinatori di banche “Point Break”. Sempre nell'autovettura, gli agenti hanno rinvenuto un punteruolo e un contenitore con due mazzi di fascette da elettricista. Se in un primo momento l'arresto era stato convalidato, il tribunale perugino ne ha poi deciso la scarcerazione in quanto non sussisterebbero abbastanza prove per individuare quale fosse il reale obiettivo dei due arrestati. Una sentenza che ha portato la procura della Repubblica a fare ricorso in Cassazione. Tanto più che i tre erano in precedenza stati accusati, prima dell'episodio in questione, di aver compiuto almeno tre rapine.