Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca giudiziaria

Sotto tutela i magistrati dell'inchiesta su Hannoun

I due magistrati avranno assegnati un agente della polizia e un militare della guardia di finanza che li seguiranno negli spostamenti

Sotto tutela i magistrati dell'inchiesta su Hannoun
00:00 00:00

Il Comitato per l'ordine e la sicurezza di Genova ha disposto in via d'urgenza la tutela per la giudice per le indagini preliminari Silvia Carpanini e il pm Marco Zocco dopo la maxi inchiesta che ha portato all'arresto del presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, Mohammed Hannoun, e altre sei persone ritenute finanziatrici di Hamas. Si tratta di una misura preventiva, è stato spiegato. I due magistrati avranno assegnati un agente della polizia e un militare della guardia di finanza che li seguiranno negli spostamenti. Nei giorni scorsi è stata disposta la sorveglianza fissa davanti al tribunale con una pattuglia, a turno, di carabinieri, polizia e guardia di finanza a presidiare l'ingresso di palazzo di giustizia. Hannoun è detenuto nel carcere del capoluogo ligure e nei giorni scorsi gli è stato negato il colloquio con i familiari perchè, aveva spiegato la gip Carpanini, "i familiari sono coindagati e sussistono al momento esigenze investigative". All'uomo non è stato neanche permesso di tenere nell'istituto il Corano che aveva chiesto per pregare perchè la copertina rigida non sarebbe stata conforme a quanto previsto dal regolamento. Intanto in piazza De Ferrari stasera si è tenuto un piccolo presidio dei ProPal per chiedere la liberazione di Hannoun.

Al grido di 'Palestina liberà e 'Hannoun liberò oltre un centinaio di persone ha manifestato per chiedere la liberazione dell'architetto e leader proPal. La manifestazione è stata organizzata da varie realtà, associazioni e comitati genovesi e palestinesi. Oltre a numerose bandiere della Palestina in piazza anche alcune bandiere della Repubblica Bolivariana del Venezuela e uno striscione con scritto 'Trump terroristà. 'La solidarietà con la Palestina non si arrestà, 'Hannoun liberò e 'Free Palestinè, sono alcuni degli altri striscioni srotolati dai manifestanti. Scanditi slogan contro 'il genocidio nella Striscia di Gazà e contro 'l'imperialismo statunitensè. "Siamo in piazza per chiedere la liberazione di Hannoun e di tutti i compagni arrestati - ha detto un portavoce -.

Come abbiamo visto dalla guerra a Gaza, siamo succubi e vittime delle pressioni e degli interessi di Paesi esteri, anche qui in Italia e in Europa, tra il bene e il male vi è una linea ben definita. Ciò che sta facendo il governo italiano in politica estera travalica clamorosamente il male".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica