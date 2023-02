"Perché ci hai rovinati?". Lo sconcerto di Nicolò davanti al padre killer

" Avrei voluto chiedergli 'perché ci hai voluto rovinare?' ". Sono state queste le prime parole di Nicolò Maja quando questa mattina, per la prima volta, ha rivisto in aula il padre Alessandro, 57 anni, autore della strage nella villetta di Samarate (Varese) in cui furono uccise Stefania Pivetta, la moglie dell'imputato, e la figlia Giulia. Il ragazzo, unico superstite della mattanza, in carrozzina a seguito della violenta aggressione, si è presentato al tribunale di Busto Arsizio con una maglietta su cui erano stampati i volti della madre e di sua sorella. " Ho voluto portare con me mamma e Giulia. Sono loro che mi danno la forza ", ha spiegato ai giornalisti al termine dell'udienza.

L'incontro tra Nicolò e il padre

Oggi, venerdì 17 febbraio, si è svolta l'udienza per il conferimento dell'incarico allo psichiatra forense, il professor Marco Lagazzi, che dovrà periziare Alessandro Maja. Nicolò si è trovato a pochi metri dal padre: " L'ho visto sciupato . - ha raccontato il ragazzo alla stampa quando è uscito dal tribunale - Non so se mi ha visto perché senza occhiali non vede benissimo. Oggi non me la sono sentita di parlargli, ma vorrei tanto chiedergli perché ha deciso di rovinare la nostra vita ". Il ragazzo, gravemente ferito durante la strage, ha subito alcuni interventi chirurgici e, al momento, si trova sulla sedie a rotelle.

La strage familiare