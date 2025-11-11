Abbonati
In evidenza
Cronaca giudiziaria

Stuprarono cuginette a Caivano, condannati anche in appello i due maggiorenni

I due imputati, unici maggiorenni all'epoca dei fatti, sono stati condannati rispettivamente a 13 anni e 4 mesi di reclusione uno, 8 anni e 8 mesi l'altro

Stuprarono cuginette a Caivano, condannati anche in appello i due maggiorenni
00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

I due maggiorenni finiti a processo per gli stupri nei confronti di due cuginette al Parco Verde di Caivano (Napoli) sono stati condannati anche in secondo grado di giudizio. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna a 13 anni, 4 mesi e 20 giorni per Pasquale Mosca, 21 anni, e ridotto la pena per il 20enne Giuseppe Varriale a 8 anni e 8 mesi.

Quest'ultimo in primo grado era stato condannato a 12 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione. I due imputati erano accusati a vario titolo di violenza sessuale di gruppo, minaccia e diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica