Stuprarono cuginette a Caivano, condannati anche in appello i due maggiorenni

I due maggiorenni finiti a processo per gli stupri nei confronti di due cuginette al Parco Verde di Caivano (Napoli) sono stati condannati anche in secondo grado di giudizio. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna a 13 anni, 4 mesi e 20 giorni per Pasquale Mosca, 21 anni, e ridotto la pena per il 20enne Giuseppe Varriale a 8 anni e 8 mesi.

Quest'ultimo in primo grado era stato condannato a 12 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione. I due imputati erano accusati a vario titolo di violenza sessuale di gruppo, minaccia e diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti.