"Un nuovo decreto". Il governo estende la cura Caivano

Riscatto sociale, legalità, spazi riqualificati, sicurezza rafforzata e investimenti: sono questi i pilastri del modello Caivano che porta la firma del governo. Una periferia che non è più simbolo di abbandono e degrado, ma che rappresenta il volto concreto del ritorno dello Stato nei quartieri dimenticati. Un vero e proprio successo, che l'esecutivo di centrodestra vuole replicare anche in altre realtà. La conferma è arrivata da Arianna Meloni in occasione dell'evento organizzato a Caivano, dal titolo "Il coraggio di cambiare".

La sorella di Giorgia, responsabile adesioni e segreteria politica di Fratelli d'Italia, ha fatto sapere che a stretto giro verrà messo nero su bianco il bis del modello Caivano anche per altri contesti difficili del nostro Paese. " Questo modello lo vogliamo portare in tutti i quartieri abbandonati in Italia: abbiamo un altro decreto pronto su questo tema ", ha affermato. Insomma, un testo già messo nero su bianco che potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane.

Arianna Meloni ha rimarcato che finalmente " è arrivata la concretezza dei fatti ", rimarcando di essere orgogliosa per il modello Caivano: " Rappresenta la luce nelle tenebre. C'erano le tenebre in queste zone ed è arrivata un po' di luce. Questo posto è simbolico per il mio percorso, si è tesa la mano a chi aveva perso la speranza. Tutti insieme possiamo vincere questa guerra ". E pensare che Rosy Bindi nelle scorse ore ha rivolto un'accusa choc nei confronti di FdI per aver attaccato Roberto Saviano: " Chi ha usato questi metodi oggi non combatte certo la mafia, forse in qualche modo la affianca ". La sorella di Giorgia non le ha mandate a dire: " Meno salotti, venga qui a vedere che cosa ha fatto il governo ".

La presenza dello Stato a favore delle periferie, contro l'illegalità e il degrado, è un messaggio importantissimo. E testimonia la postura del centrodestra per la riqualificazione del territorio. Un cambio di passo rispetto al passato, in cui l'abbandono ha condannato i residenti all'insicurezza e alla solitudine. Ora invece sono state stanziate importanti risorse per ripristinare spazi di socialità (centri sportivi, parchi, piazze) per far sì che tutti i cittadini possano riappropriarsi dei loro spazi di aggregazione.

Ogni periferia deve diventare una comunità di cui si potrà essere orgogliosi di appartenere

Una missione rilanciata da, deputato di Fratelli d'Italia: "". E con il governo Meloni tutto ciò è diventato realtà.