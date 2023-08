Stupri di Capodanno a Milano, fermato in Germania un altro aggressore

Un nuovo arresto, nell’ambito delle indagini condotte dalla squadra mobile di Milano in merito alle aggressioni sessuali avvenute in piazza Duomo nel corso dei festeggiamenti del Capodanno 2022, è stato effettuato pochi giorni fa. A finire in manette è stato Mahmoud Alsharawi, egiziano di 21 anni, di cui si erano perse le tracce dallo scorso mese di dicembre. In quel periodo, gli inquirenti avevano fermato altri tre giovani ritenuti responsabili degli abusi nell’ultima notte dell’anno.

L’arresto

Il 21enne, indagato con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, è stato bloccato in Germania due settimane fa e successivamente estradato in Italia. Come riporta il Corriere della Sera, la posizione giudiziaria di Mahmoud Alsharawi è molto seria. Secondo gli investigatori il giovane avrebbe sia abusato di una 19enne che era in compagnia di un’altra ragazza in piazza, all’angolo con via Mazzini, sia violentato due turiste tedesche di 20 anni che lo avrebbero identificato.

Il processo

In attesa di conoscere la sorte del 21enne egiziano, tre giovani, intanto, sono stati già condannati perché riconosciuti dalle vittime del branco che seminò il panico in piazza Duomo a Milano a Capodanno del 2022. I ragazzi avrebbero partecipato, insieme ad altri, alle violenze formando una catena umana per bloccare una decina di giovani donne in momenti diversi della serata. Per Mahmoud Alsharawi e per gli altri indagati, tra cui anche minorenni, nei prossimi mesi ci sarà la prima seduta dell’udienza preliminare.

Il primo giovane condannato