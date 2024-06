Stuprano una studentessa, Lucarelli e Apolloni condannati a 3 anni e 7 mesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Condannati a 3 anni e 7 mesi di carcere. É la sentenza decisa oggi dal gup Roberto Crepaldi per Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e l'amico Federico Apolloni, accusati di violenza sessuale di gruppo su una ragazza americana di 22 anni. Sono stati condannati altri tre loro amici, anche loro accusati di violenza sessuale, a pene tra i 2 anni e 5 mesi e i 2 anni e 5 mesi di carcere. La pm di Milano Alessia Menegazzo aveva chiesto cinque condanne a 3 anni e 6 mesi. Lucarelli e Apolloni sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo, gli altri per il reato di violenza sessuale stabilito dal 609-bis, comma secondo, che si ha quando l'agente, approfittando della condizione della vittima, la induce a compiere o subire atti sessuali ai quali la stessa non avrebbe, altrimenti, prestato il consenso. "Sono devastati", ha detto Margherita Benedini, uno degli avvocati degli indagati.

La violenza, secondo l'inchiesta condotta dalla Squadra Mobile, sarebbe avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2022, quando la studentessa sarebbe stata avvicinata dai due compagni di squadra del Livorno e da altri tre amici fuori da una nota discoteca di Milano. Da quel momento, in base alla ricostruzione, sarebbe stata portata nell'appartamento di Mattia Lucarelli dove sarebbero avvenuti gli abusi.

Il tribunale del Riesame aveva scritto che come "risulta dai video" gli imputati si sono "mostrati del tutto indifferenti rispetto alle evidenti condizioni di alterazione" della ragazza, "privi di qualunque empatia" e hanno

scelto "di abusare" per il "proprio divertimento" della "inferiorità psicofisica" della giovane, che aveva bevuto ed è stata anche "ridicolizzata e fatta oggetto di volgarità e frasi violente" in una "lingua a lei non nota".