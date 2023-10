Torturarono pecore e uccelli, nuovo processo in vista per i fratelli Bianchi

Erano stati condannati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro nel 2020. E se i fratelli Marco e Gabriele Bianchi stanno per questo motivo scontando una condanna a 24 anni di reclusione, fra qualche mese potrebbero a quanto pare tornare sul banco degli imputati, per un'altra questione: sono infatti stati accusati di tortura e omicidio di animali, a seguito di alcuni video rivenuti nella memoria dei loro telefoni cellulari. Questo è quanto riporta l' Agi , con l'Associazione Animalisti Italiani che ha chiesto (e ottenuto, proprio nelle scorse ore) di costituirsi parte civile. Nel mirino degli animalisti erano finiti alcuni filmati emersi a margine dell'indagine condotta dagli inquirenti sugli smartphone dei due giovani, a seguito della morte di Willy.

Analizzando i dispositivi mobili, i carabinieri avrebbero a quanto pare trovato anche alcuni video nei quali i fratelli Bianchi (talvolta insieme al loro padre e ad alcuni amici di famiglia) si erano ripresi mentre si accanivano su pecore e uccelli, torturandoli e in alcuni casi uccidendoli a colpi di arma da fuoco. E adesso che il procedimento legato alla scomparsa di Monteiro si è sostanzialmente chiuso, sembrerebbe profilarsi un nuovo processo proprio alla luce degli episodi di crudeltà nei confronti degli animali desunti da quei filmati. Fra i casi contestati, secondo quel che riporta la testata online Frosinone Today, ci sarebbe anche l'uccisione di un volatile, da parte di Marco Bianchi e di un amico. " In concorso fra loro, per crudeltà, cagionavano la morte di un uccello - l'accusa mossa dalla procura - in particolare, dopo aver catturato il predetto volatile vivo, l’amico lo lanciava in aria e Marco Bianchi sparava un colpo di fucile disintegrando l’animale".