Tragedia di piazza San Carlo, la Cassazione dispone nuovo processo per Appendino

Nuovo processo di appello per Chiara Appendino per la tragedia di Piazza San Carlo: questa la decisione della Corte di Cassazione. I giudici della quarta sezione penale hanno accolto la richiesta della procura generale, annullando con rinvio la sentenza inflitta all'ex sindaca di Torino per ricalcolare la pena, riducendola. L'ex sindaca M5s era stata condannata a 18 mesi. Dichiarata "irrevocabile" la responsabilità penale per Appendino e Paolo Giordana, ex capo di gabinetto del comune, per tutti i capi di imputazione. Nuovo processo anche per Maurizio Montagnese, ex presidente di Turismo Torino. Assolto, invece, definitivamente con la formula "per non avere commesso il fatto" Alberto Bonzano, dirigente all'epoca dei fatti della Questura.

Come evidenziato in precedenza, la Procura generale della Cassazione aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza inflitta alla Appendino e all’ex capo di gabinetto per ricalcolare la pena a fronte della remissione di querela di alcune persone rimaste ferite nel caos. Nei confronti del dirigente della Questura in servizio quella notte Antonio Bonzano, invece, aveva chiesto l’annullamento della sentenza di condanna. Ricordiamo che la Appendino era stata condannata in primo grado e in appello a 18 mesi di carcere per omicidio colposo plurimo. Stessa condanna anche per Giordana. Condanna di un anno e quattro mesi per Bonzano, mentre il questore Angelo Sanna era stato assolto.

I fatti di Piazza San Carlo, a Torino, risalgono alla serata del 3 giugno 2017. Durante la proiezione sul maxi-schermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid ci furono una serie di ondate di panico tra la folla radunata. Tragico bilancio di 1.700 feriti e 2 morti.

A provocare il caos fu una banda di giovani malviventi che spruzzò spray urticante per rubare cellulari e collanine ai presenti. I membri della baby gang sono già stati condannati in via definitiva a oltre dieci anni di reclusione.