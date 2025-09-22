Urbanistica, il Riesame: "Dall'ex assessore Tancredi contributo determinante alla corruzione"

L'ex assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi non solo non si sarebbe attivato per "rimuovere la evidente situazione del conflitto di interessi" tra il presidente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella, ma anzi avrebbe fornito un "contributo determinante e volontario al consolidamento dell'accordo illecito", cioè la corruzione, e si sarebbe adoperato per la "positiva riuscita della collaborazione tra i due". Lo si legge nelle motivazioni del tribunale del Riesame, che ha liberato Tancredi arrestato a luglio scorso nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione nell'urbanistica a Milano, pur disponendo nei suoi confronti una interdittiva di un anno. Il tribunale, a differenza degli altri indagati, nei confronti di Tancredi e Marinoni ha riconosciuto i "gravi indizi di colpevolezza".

"Dalla complessiva ricostruzione dei fatti emergono quindi gravi indizi del fatto che Tancredi abbia consapevolmente concorso al perfezionamento del patto corruttivo intercorso tra i due, anzitutto favorendo il conferimento del patrocinio comunale all'iniziativa sui Nodi e porte metropolitane, nonché ponendosi a disposizione per agevolare le attività poste in essere dal tandem Studio Marinoni Sil e J+S Spa". Ancora: "La piena consapevolezza di Tancredi circa la natura non meramente accademica dell'iniziativa di Marinoni risulta comprovata dal chiaro tenore delle conversazioni interccttate, le quali, per la loto inequivocità, non necessitano di ulteriori chiarimenti".

"Grazie al ruolo di Tancredi, l'utilità offerta da Marinoni a Pella - si legge ancora - non si esauriva nell'elargizione di vantaggi economici diretti, ma si estendeva altresi al canale privilegiato con la politica cittadina e, segnatamente, con l'assessore comunale che più di ogni altro era in grado di assicurare il buon esito dei progetti presentati". Si legge anche che è "emerso, infatti, che Tancredi seguita da vicino il funzionamento della commissione per il pacsaggio, riceveva costanti informazioni sulle decisioni assunte ed interveniva talvolta nelle valutazioni tecniche demandate all'organo, mostrando cosi piena consapevolezza anche delle

situazioni di incompatibilità in cui versava Marinoni".

Secondo il tribunale, "alla luce della natura dei reati contestati, della spregiudicatezza che ne ha in concreto colorato la commissione e della correlata intensità di volizione che li ha sorretti, è facile dedurre il concreto rischio che simili occasioni verrebbero nuovamente sfruttate. Gli elementi ed i rischi sopra evidenziati inducono a ritenere che nemmeno il lasso di tempo trascorso successivamente alla commissione di fatti al momento contestati - ulteriori cpisodi potendo ancora essere in corso di verifica - potrebbe in alcun modo, assumere rilievo in chiave favorevole all'indagato".

Ancora: "Quanto poi al contegno del ricorrente, nessun segno o comportamento significativo e indicativo di comprensione del disvalore penale e della gravità dei fatti commessi, orvero quanto meno di un principio di distacco rispetto alle logiche pervase di illegalità seguito per lungo tempo, è stato posto in essere. Per cui è facile presumere che Tancredi, se non adeguatamente contenuto, possa commetterne altre condotte della stessa specie".