“Vi brucio tutti”. E l’uomo che doveva essere archiviato rischia 2 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

“Vi brucio tutti”. Erano state queste le parole di un uomo accusato di stalking nei confronti della ex moglie alla giudice che presiedeva l’udienza e all’avvocata della parte civile. Un episodio che risale allo scorso 5 dicembre: tale era il livello di agitazione dell’imputato che, dopo un quarto d’ora di grida e minacce, era stato infine portato via dall’ufficio del magistrato da un vigilantes.

Si trovava al settimo piano del palazzo di Giustizia per discutere l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dai legali della ex moglie. La procura di Milano infatti voleva archiviare la sua posizione per gli episodi denunciati fino al dicembre 2022. Ma come vuole la prassi giudiziaria, visto che la parte offesa si era opposta all'archiviazione, la gip Sonia Mancini aveva fissato un’udienza per discutere.

Il suo comportamento ha però sparigliato le carte. La procura ha ricominciato a indagare e gli ha infine contestato lo stalking alla ex moglie, per episodi che vanno dalla primavera 2023 in avanti. Ha anche chiesto e ottenuto per lui la misura cautelare: l’uomo è stato arrestato.

I due filoni di indagine, quello che stava per essere archiviato, e quello “nuovo” sugli episodi successivi, sono stati infine riuniti. E due giorni fa si è svolta l’udienza davanti al gup milanese Giulio Fanales. La procura ha chiesto per lui una condanna a oltre due anni di carcere, la difesa ha chiesto l’assoluzione dell’imputato. La decisione è prevista per la fine di maggio.

È tuttora aperto un filone per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale nei confronti della giudice milanese dovrebbe aprirsi a Brescia, Procura competente a indagare sui reati commessi contro le toghe del capoluogo lombardo.