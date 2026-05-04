Il video esclusivo di Ávila al funerale del leader di Hezbollah

“Liberate subito Thiago Ávila”, “è un martire del regime sionista”, “l’Italia intervenga contro la repressione”. Sono queste le frasi che in loop ripetono i fan della Flotilla dopo che i loro due attivisti (Avila e Saif Abukeshek, rispettivamente cittadino brasiliano e spagnolo) sono stati portati in Israele per essere interrogati. Le indagini, secondo quanto apprendiamo, riguardano i loro legami con il terrorismo (e forse anche il finanziamento).

Perché mai, però, se si tratta di due poveri martiri? In questo video che Il Giornale vi mostra in esclusiva c’è il video postato dallo stesso Avila che certifica la sua presenza al funerale dell’allora leader di Hezbollah (i terroristi libanesi). Lui era tra la folla di chi commemorava “il martire”, tra le bandiere dei terroristi. Lui ha legami con l’Iran, tanto da essere stato premiato presso l’ambasciata iraniana in Brasile nel 2025. Ciò nonostante, e siamo ai limiti del surrealismo, la Global Sumud Flotilla ha fatto un esposto alla Cedu contro l’Italia e ora la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione all'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali.

All'attenzione dei pm di piazzale Clodio sono arrivati tre esposti tra cui due che riguardano la posizione proprio di Ávila e Abukeshek.