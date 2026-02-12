"Violata la legge sulla privacy": nei guai il consulente di Report Bellavia

Gian Gaetano Bellavia, il commercialista consulente di numerose procure e di Report, è indagato dalla Procura di Milano con l'ipotesi di violazione della legge sulla privacy per il presunto archivio sui soggetti finiti al centro delle sue consulenze tecniche per numerosi pubblici ministeri di Milano e d'Italia. I pm Paola Biondolillo ed Eugenio Fusco con il Procuratore di Milano, Marcello Viola, hanno iscritto sul registro degli indagati il 71enne a seguito della vicenda del documento di 36 pagine, senza firma né data, finito in formato digitale agli atti dell'inchiesta nata dalla denuncia dello stesso Bellavia contro una collaboratrice del suo studio, Valentina Varisco, accusata di aver copiato 1 milione di file ad "altissima sensibilità" su 104 nomi di personalità pubbliche e sottratti a "19 magistrati". Fra i nomi comparivano personaggi come il ceo di Coima, Manfredi Catella, il mafioso Giusepe Graviano, l'ex tesoriere della Lega, Alberto Di Rubbia, l'attore Luca Barbareschi, imprenditori come Flavio Briatore e Claudio Lotito. Varisco è finita a processo con citazione diretta a giudizio della pm Biondolillo per l'ipotesi di accesso abusivo a sistema informatico ma nessuno, al momento, è stato in grado di spiegare come quel documento sia entrato nel fascicolo digitale dopo la chiusura delle indagini preliminari, a giugno 2025, e che inizialmente Bellavia aveva definito come spezzoni di "mail" riservate inviate al suo primo difensore, Gian Luigi Tizzoni, in cui ipotizzava che il "movente" della ex collaboratrice, nel frattempo finita a lavorare per alcune agenzie investigative, fosse legato all'elenco di nomi della politica, l'economia, la finanza o personaggi noti di tv e spettacolo che sarebbero estrapolati dalla copiatura dei file.

L'udienza predibattimentale per Varisco (difesa dall'avvocato Andrea Puccio), dopo la citazione diretta a giudizio, è fissata a Milano per il 10 luglio. Già a gennaio si era saputo che la Procura stava valutando di aprire un fascicolo 'parallelò sul caso Bellavia-Varisco, per indagare sulla vicenda di quel 'papellò di 36 pagine e su quei file, sui quali in queste settimane gli investigatori hanno effettuato verifiche. Bellavia, con una nota del legale Ricci, aveva spiegato che quel documento, saltato fuori dal fascicolo senza indicazioni sull'autore né timbri di deposito, riportava il "contenuto" di "comunicazioni" private "via mail" tra lui e il precedente difensore, in cui il commercialista "elencava i nomi di personaggi noti della politica e dell'economia risultanti dai file copiati" da Varisco ed "evidentemente di possibile interesse di agenzie investigative, con le quali" l'ex collaboratrice "aveva cominciato a collaborare". Decine i nomi contenuti nel 'papellò, da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, da John Elkann a Massimo D'Alema fino al tesoriere della Lega Alberto Di Rubba. L'avvocato Puccio, legale di Varisco, aveva spiegato che "non appena ci siamo avveduti della più che anomala presenza" nel fascicolo "di tale documento agli atti del procedimento, questa difesa si è immediatamente attivata per chiedere delucidazioni al pubblico ministero". Un mese fa il Garante della Privacy ha avviato un'istruttoria su Bellavia, mentre Forza Italia aveva presentato un'interrogazione ai ministri Carlo Nordio ed Adolfo Urso. E si era parlato, in sostanza, di un nuovo caso di dossieraggio.

"Sarebbe molto interessante sapere a quale titolo lo stesso dott. Bellavia deteneva, ben schedato tra i tanti, anche un file relativo a Geronimo La Russa che di sicuro non ha procedimenti giudiziari a suo carico", aveva affermato il presidente del Senato Ignazio La Russa.