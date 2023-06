"10 euro per stare sul ponte". Così il migrante si è salvato dal naufragio

Emergono nuovi dettagli sul naufragio avvenuto in Grecia, a sud del Peloponneso. Come riportano le voci provenienti dalla Libia il peschereccio partito il venerdì prima del naufragio era diretto in Italia ma durante la navigazione ha perso la rotta, ritrovandosi in Grecia. A bordo circa 750 persone, delle quali un centinaio sono state recuperate dalla Guardia costiera ellenica. Sono circa 80 i morti accertati mentre il resto dei migranti risultano ufficialmente dispersi, anche se per loro non ci sono più speranze di salvezza. Intervistato dal quotidiano greco Kathimerini, uno dei sopravvissuti ha raccontato di aver pagato 10 euro, più probabilmente dinari, a uno degli scafisti per poter rimanere sul ponte e non in stiva, per respirare aria fresca. Ed è stato questo ad avergli salvato la vita.

" Chi era dentro non ha fatto in tempo a uscire. È affondato con la barca come mia moglie e i miei figli, che erano in cabina ", ha proseguito il testimone. Sulle tariffe pagate ci sono molte divergenze, soprattutto sulla valuta dei versamenti, in quanto mentre nelle traduzioni si fa riferimento a dollari o euro, è più probabile che si tratti di dinari libici, come si legge nelle conversazioni di questi giorni tra pakistani nelle chat dedicate alle organizzazioni dei viaggi. L'imbarco sul peschereccio, spiegano i superstiti, è avvenuto mediante piccole barche che hanno fatto la spola tra spiaggia e la rada dov'era ancorato il barcone, trasportando 40 persone per volta. Un'operazione durata diverse ore: " Il capitano aveva un telefono satellitare. Quando riposava, il timone passava al suo braccio destro ".