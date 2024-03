A 11 anni fermato mentre guida un Suv in autostrada: arrestato

Una storia incredibile arriva dall'Inghilterra, precisamente dal North Yorkshire, dove un ragazzino di appena 11 anni è stato bloccato dagli agenti di polizia sulla M1, tra le maggiori arterie autostradali inglesi, alla guida di un Suv della Bmw (X5), che trainava una roulotte risultata rubata.

Le accuse al giovane

La vicenda ha avuto inizio con una telefonata in cui le forze dell'ordine venivano avvisate del furto di una roulotte dalla località di Thirsk: chi ha chiamato gli agenti ha descritto l'auto dalla quale veniva trainata, ossia una Bmw nera, esattamente come il mezzo fermato in autostrada. Dopo una breve ricerca la polizia ha rintracciato il veicolo che, tra l'altro, utilizzava targhe false mentre viaggiava in direzione sud sulla M1: dopo averla seguita fino a uno svincolo autostradale è stata fermata circa tre quarti d'ora dopo il furto della roulotte. Il ragazzino alla guida è stato arrestato con numerosi reati contestati: furto, furto con scasso, equipaggiamento antifurto e diversi reati automobilistici tra cui guida pericolosa e, ovviamente, guida senza patente. Dopo l'interrogatorio è stato rilasciato su "cauzione".

Lo choc della polizia

La buona notizia è che nessuno è rimasto coinvolto in incidenti né risultano feriti ma per la polizia è stato un vero choc quando hanno fermato i due veicoli sospetti per poi ritrovarsi alla guida un adolescente di soli 11 anni. " Niente ci aveva preparato al ritrovamento dello scolaro seduto al volante ", ha dichiarato un portavoce della polizia. " Dalla perquisizione dell'auto sono emerse anche attrezzature tipicamente utilizzate per compiere furti e una selezione di targhe di veicoli".

A rimanere ancora più sorpreso per l'accaduto è stato il sergente Paul Cording, della polizia del North Yorkshire, che sul proprio account X ha fatto trapelare il proprio sconcerto. " Anche dopo oltre 23 anni di servizio ti imbatti in cose che fai fatica a comprendere. Come ieri, quando un ottimo lavoro accelerato da parte del team ha identificato una roulotte recentemente rubata trainata da un veicolo con targhe false per poi scoprire che il conducente aveva solo 11 anni" .

Secondo quanto affermato dal The Guardian, i proprietari della roulotte sono stati avvisati del ritrovamento del proprio veicolo: la polizia del North Yorkshire ha recentemente dichiarato, infine, di aver notato un aumento esponenziale dei furti di roulotte invitando tutti i proprietari a considerare sia l'installazione dei classici allarmi ma anche di dispositivi sulla localizzazione così da poterle rintracciare qualora sparissero.