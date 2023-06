Oltre 121mila euro: la multa record per eccesso di velocità

Se in Italia ci lamentiamo delle multe stradali, specialmente quelle degli autovelox, non va certamente meglio in Finlandia dove un uomo è balzato agli onori delle cronache internazionali per una multa record: dovrà pagare ben 121mila euro per aver superato di 30 Km/h i limiti di velocità.

Il regolamento finlandese

Anders Wiklöf, il nome del conducente di 76 anni, non avrà certamente problemi a pagare la cifra visto che si tratta di un multimilionario: la nazione con capitale Helsinki, infatti, commisura le sanzioni stradali in base al reddito oltre che alla gravità del reato. " Sono davvero dispiaciuto per la questione e spero che i soldi vengano comunque utilizzati per l'assistenza sanitaria attraverso il ministero del Tesoro ", ha dichiarato al quotidiano Nya Åland, il principale giornale delle Isole Åland, regione autonoma finlandese nel Mar Baltico. Wiklöf è stato fermato dalla polizia per eccesso di velocità: la sua auto aveva appena superato la soglia degli 80 Km/h (82 per l'esattezza) in una strada dove il limite era fissato a 50 chilometri orari eccedendo, quindi, di 32 chilometri all'ora.

I controlli sul reddito

" Avevo appena iniziato a rallentare ma immagino che non lo stessi facendo così velocemente. È andata così ", ha aggiunto Wiklöf. Oltre al danno, naturalmente, la beffa: al governo finlandese non basta aver intascato decine di migliaia di euro con la super multa ma l'eccesso di velocità è stato considerato tale da fargli sospendere per dieci giorni anche la patente di guida. Il The Guardian ricorda che la polizia può controllare istantaneamente il conto in banca dei contribuenti collegandosi tramite un semplice smartphone a un database centrale che dà istantaneamente le informazioni richieste. Secondo il sistema finlandese, l'"ammenda giornaliera" è calcolata sulla base del reddito disponibile giornaliero del trasgressore generalmente considerato pari alla metà del suo reddito netto giornaliero. Più un conducente supera i limiti imposti, maggiori saranno le multe giornaliere che riceve.

Wiklöf "il recidivo"