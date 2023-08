16enne accoltella bambino di 8 anni a scuola: choc in Germania

Mercoledì mattina uno studente di 16 anni armato di coltello ha ferito gravemente un bambino di otto anni in una scuola di Bischofswerda, nella Sassonia orientale, in Germania. Come riportato dallo Spiegel, l’aggressore è stato fermato e arrestato dalla polizia e la situazione è sotto controllo. Il ministero della Cultura sassone ha confermato che il bimbo ferito è stato trasportato in elicottero in un ospedale: il piccolo, che frequenta la terza elementare, è stato ferito alla testa e al collo. I sanitari hanno confermato che le sue condizioni sono stabili. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

Secondo quanto ricostruito dalla stampa tedesca, l’allarme nella scuola di Bischofswerda è scattato attorno alle ore 9.45. Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto dopo pochi minuti e l’intero edificio scolastico è stato sgomberato: gli studenti sono stati portati al sicuro, insieme agli insegnanti presenti. La polizia è stata affiancata da una squadra speciale di intervento: l’aggressore è stato bloccato piuttosto rapidamente e la normalità è stata ripristinata già nella tarda mattinata.

La polizia è al lavoro per scoprire il movente dell’aggressione, al momento sconosciuto. Secondo alcune voci non ancora confermate dalle autorità, il 16enne avrebbe provato a darsi fuoco e sarebbe anche lui in ospedale. Gli agenti hanno sentito alcuni testimoni e hanno raccolto diverse prove sulla scena del crimine. Prima di fornire il via libera, la scuola è stata ispezionata per escludere ulteriori pericoli. Il complesso scolastico di Bischofswerda – a est di Dresda, nel distretto di Bautzen – ospita una scuola elementare e una scuola superiore ed è già stato reso noto che le attività scolastiche saranno sospese per la giornata di giovedì sia per la primaria che per la secondaria. L’amministratore del distretto di Bautzen, Udo Witschas (CDU), s’è detto “ sconcertato ” per quanto accaduto: “I miei pensieri vanno al ragazzo aggredito, alla sua famiglia, agli studenti e agli insegnanti della scuola. I miei ringraziamenti vanno anche a tutti i servizi di emergenza per il loro lavoro professionale” .

Non si tratta della prima aggressione in una scuola in Germania, un’escalation di violenza che preoccupa l’opinione pubblica. A gennaio, in una scuola superiore della Renania settentrionale, una docente di 55 anni è stata accoltellata a morte da uno studente di 17 anni. A maggio, invece, due studentesse sono state accoltellate da un uomo affetto da disturbi mentali in una scuola evangelica di Neukolln, a Berlino.