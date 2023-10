"È cristiana, non ci rappresenta": la furia del Pakistan contro Miss Universo

Nelle ultime ore in Pakistan non si parla d’altro, tanto da spingere il primo ministro ad interim a chiedere l’apertura di un’indagine. Nel Paese a maggioranza islamica ha destato scalpore la vittoria al concorso di Miss Universo della 24enne cristiana Erica Robin, chiamata a rappresentare così la sua nazione conservatrice alla finale del concorso di bellezza in Salvador. La giovane di Karachi, seguitissima sui social, ha avuto la meglio nella finalissima tenutasi alle Maldive ma una parte del mondo politico sembra pronta a tutto per osteggiare il suo trionfo.

Nei 72 anni di storia di Miss Universo, il Pakistan non ha mai nominato una rappresentante per il concorso mondiale. La fascia conservatrice ha sottolineato che il Paese non vuole essere rappresentato, senza dimenticare che i concorsi di bellezza sono rari. In questa edizione è stato però registrato un numero impressionante di candidature. "Vorrei cambiare questa mentalità secondo cui il Pakistan è un Paese arretrato" , aveva spiegato la stessa Robin nel corso delle selezioni, ma purtroppo la tendenza non sembra destinata a mutare almeno nell’immediato.

Come riportato dalla Bbc, il senatore Mushtaq Ahmed del partito Jamaat-e-Islami ha definito l’elezione “ vergognosa ” e, come anticipato, il primo ministro ad interim Anwar ul-Haq Kakar ha ordinato l’apertura di un’inchiesta sulla vicenda. La 24enne cristiana ha evidenziato di non aver compreso la natura di queste polemiche: “È fantastico rappresentare il Pakistan. Penso che sia l'idea che io debba sfilare in costume da bagno in una stanza piena di uomini”. Nonostante la posizione di certi integralisti, la Robin può contare con il sostegno di modelle, scrittori e giornalisti pakistani, che l’hanno elogiata sia per la bellezza che per l’intelligenza.