"Il 7 ottobre come l'Olocausto". Netanyahu paragona Hamas ai nazisti

I terroristi di Hamas sono animati dall’intenzione di spazzare via il popolo ebraico, esattamente come i nazisti. Durante la cerimonia ufficiale commemorativa di Yom Hashoah, la giornata del ricordo dell’Olocausto in Israele, il premier Benjamin Netanyahu ha ricordato che lo Stato ebraico sta affrontando un nemico “spietato e brutale” che vuole la sua distruzione, ottant’anni dopo la fine degli orrori del Terzo Reich.

“ L’attacco del 7 ottobre non è stato un Olocausto, non per mancanza dell'intenzione di annientarci, ma per mancanza di capacità ”, ha affermato il primo ministro di Tel Aviv. “ I nostri nemici hanno commesso un grave errore. Pensavano che fossimo una società debole. Si sbagliavano. Nel momento della verità, siamo rimasti fianco a fianco, pieni di determinazione, resilienza e potere. La nostra prova è continuare e restare uniti fino a raggiungere la vittoria perché questi sono giorni fatidici e questo è l'unico modo per garantire la nostra esistenza e il nostro futuro ”. Netanyahu ha anche sottolineato che, a differenza dell’epoca del nazismo, Israele oggi “ ha una forza in grado di difenderlo ”.

Più pacato, invece, il discorso del presidente Isaac Herzog, convinto che il massacro del 7 ottobre “ non è stato un Olocausto ”, perché quell’evento “ fu l’abisso più profondo della storia umana ”. Il capo di Stato israeliano ha sottolineato che, nel corso dei decenni trascorsi dalla fine della Seconda guerra mondiale, “ ci siamo assicurati ripetutamente: mai più. E abbiamo giurato che il popolo ebraico non sarebbe mai più rimasto indifeso e senza protezione ”. Herzog ha però ammesso che gli orrori dello sterminio ordinato da Hitler “riecheggiavano” tra gli abitanti di Israele durante la mattanza compiuta dai terroristi palestinesi.

Dal 7 ottobre, l'esercito ebraico è impegnato in una campagna per la completa eradicazione di Hamas dalla Striscia, in modo che eventi del genere non si ripetano. Negli ultimi giorni, è stata sfiorata la possibilità di un accordo per un cessate il fuoco temporaneo e la liberazione degli ostaggi, ma la mediazione di Egitto e Qatar si è scontrata con la richiesta dei terroristi di un'interruzione indefinita delle ostilità. Una condizione, quest'ultima, che il premier Netanyahu non è intenzionato a concedere perché equivarrebbe a una resa. I colloqui al Cairo, a cui ha partecipato una delegazione dei terroristi, si sono conclusi domenica 5 maggio senza un nulla di fatto e i negoziatori di Hamas hanno in programma di tornare martedì nella capitale egiziana.

Ad accrescere ulteriormente le tensioni, in particolare tra Israele e Doha, è stata la decisione dell'esecutivo ebraico di sospendere nel Paese la trasmissione di Al Jazeera , emittente qatariota accusato di diffondere odio contro Israele.