Abbattuto il pallone spia cinese: così è stato colpito l'obiettivo

Gli Stati Uniti hanno abbattuto il pallone spia cinese: come abbiamo visto sul Giornale.it nelle scorse ore, è andato tutto secondo i piani di Joe Biden che aveva affermato che l'operazione sarebbe stata condotta senza arrecare danni derivanti dalla distruzione del pallone che è stato distrutto nell'Oceano Atlantico al largo delle coste delle Caroline dove sono in corso le operazioni per recuperare i suoi rottami che possono essere determinanti per capire l'esatta natura del mezzo e il suo funzionamento.

"Usato per sorvegliare siti Usa"

Soddisfazione dal presidente Biden che ha definito l'operazione un "successo". " Lo hanno abbattuto con successo e mi voglio complimentare con i nostri piloti che l'hanno fatto ", ha dichiarato alla stampa sottolineando che i militari, dopo l'ordine mercoledì scorso, " hanno deciso che il momento migliore era farlo quando era sull'acqua " all'interno delle acque territoriali Usa. Ha commentato l'operazione anche il ministro della Difesta americano, Lloyd Austin, che ha aggiunto alcuni particolari: il pallone-spia sarebbe stato usato dalla Cina " nel tentativo di sorvegliare siti strategici negli Stati Uniti ". Non c'era motivo di farlo esplodere prima perché avrebbe comportato " rischi non necessari " mentre sorvolava la terraferma, ha aggiunto il ministro. L'operazione per abbatterlo è stata condotta in coordinamento con il governo canadese.

Chiusi tre aeroporti

Appena prima dell'operazione, la Federal Administration Aviation (Autorità dell'aviazione americana), aveva annunciato che sarebbero rimasti chiusi tre aeroporti e parte dello spazio aereo del Nord e del Sud Carolina per " iniziative di sicurezza nazional e": i detriti avrebbero potuto comportare un rischio per la popolazione ed è stato così evitato il peggio. Non tarderanno ad arrivare le reazioni da Pechino in un clima già molto teso di accuse: come abbiamo scritto sul Giornale.it, gli orientali sostenevano che il pallone servisse principalmente per ricerche meteo. Da qui la risposta a Washington che non avrebbero accettato " congetture infondate " invitando gli americani a " non diffamarla".

Come se non bastasse, poi, ci sarebbe stato anche un secondo pallone-spia in sorvolo sui Paesi dell'America Latina come aveva dichiarato il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, specificando di valutare se si trattasse di un altro sistema di sorveglianza di Pechino. Tornando alla tesi dello strumento meteo, il ministero degli Esteri cinese ha riaffermato che il pallone aerostatico incriminato fosse per uso civile accusando i media americani di averne approfittato e usato " l'incidente come pretesto per attaccare e diffamare la Cina ".

Nessuna visita a Pechino