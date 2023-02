"Deve abbatterlo". Biden nei guai per il pallone spia cinese

Il presunto pallone-spia cinese avvistato nel nord degli Stati Uniti sta continuando a volare nei cieli americani. Sotto pressione per quanto accaduto, Joe Biden ha rassicurato sul fatto che la sua amministrazione gestirà al meglio la vicenda. Il presidente dem, infatti, è stato incalzato dai repubblicani che chiedevano l’abbattimento dell’ospite indesiderato. Il Pentagono, pur avendo inviato gli aerei da combattimento, compresi gli F-22, a monitorare la possibile minaccia, ha scelto di non distruggere il pallone per evitare che i detriti dell’esplosione potessero recare danno ai civili.

La risposta di Biden

Per la prima volta Biden ha parlato del caso. " Ce ne occuperemo ", ha risposto l’inquilino della Casa Bianca al suo arrivo all'aeroporto di Syracuse, senza fornire ulteriori spiegazioni, al giornalista della Cnn che gli chiedeva se darà l'ordine di abbatterlo.

Da quando gli è stata comunicata per la prima volta l'emergenza del pallone spia, martedì scorso, Biden ha discusso più volte opzioni militari, ma, come detto, gli è stato consigliato di evitare di abbattere il pallone per timore che i detriti possano cadere su zone abitate.

La mossa di Washington (e l'ira dei repubblicani)

Indipendentemente da come terminerà la vicenda, Biden sta attraversando giorni delicatissimi. " Biden dovrebbe immediatamente abbattere il pallone spia cinese. Il presidente Trump non lo avrebbe mai tollerato ", ha affermato la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene in un messaggio su Twitter.

Altre parole di fuoco sono state pronunciate da Tom Cotton. A detta del senatore repubblicano, sotto l'amministrazione Biden stanno accadendo una moltitudine di cose che non sarebbero successe con l'ex presidente Trump, dall'abbandonò dell'Afghanistan alla presunta mancanza di sicurezza al confine. "Il presidente Biden deve rispondere perché non ha messo in sicurezza lo spazio aereo Usa" , ha scritto Cotton.

Una fonte ha affermato all’emittente ABC che i militari statunitensi cercheranno di abbattere il pallone non appena sorvolerà l'Atlantico, quando cioè uscirà dalla costa orientale sopra le Carolina. L’intenzione di Washington è quella di catturarlo e studiarlo nel dettaglio.

Dove si trova il pallone aerostatico

Il pallone-spia cinese, che Pechino ha spiegato essere un dirigibile impiegato per rilevazioni meteo finito per sbaglio nello spazio aereo statunitense, sta sorvolando la North Carolina. Per la precisione, il pallone si troverebbe sopra Charlotte, hanno riferito I media Usa. L'avvistamento del pallone in North Carolina confermerebbe quindi che si sta dirigendo verso la costa orientale e l'oceano Atlantico.

Nel frattempo un secondo pallone spia rilevato dal Pentagono sui cieli dell'America Latina ha transitato per la Costa Rica.

Secondo quanto riportano i media del Paese centro-americano, un pallone aerostatico bianco, del tutto simile a quello rilevato dal Pentagono sui cieli del Montana in base alle foto diffuse online, è stato avvistato a partire dalla giornata di ieri: volava sopra la città di Paquita, sulla costa del Pacifico, ed è stato visto da un testimone che dichiara di avere scattato una foto.

La presenza del pallone aerostatico è stata confermata anche da funzionari dell'aviazione costaricana, anche se non è chiara la provenienza del dirigibile. Si esclude, però, che si tratti di un aerostato lanciato dai meteorologi del Paese.