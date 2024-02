Sangue in una scuola elementare in Germania: bambini accoltellati da un islamico

Si segue la pista jihadista per gli accoltellamenti di questo pomeriggio a Duisburg-Marxloh, dove un uomo di religione musulmana avrebbe accoltellato due bambini di 9 e 10 anni. I bambini, un maschio e una femmina, si sono trascinati dentro una scuola e sono stati portati in ospedale. L'uomo è stato arrestato. Stando a quanto riferisce la Bild, l'aggressore sarebbe un tedesco-bulgaro. I bambini sarebbero gravi ma non conoscono ulteriori dettagli delle loro condizioni.

La polizia locale ha sequestrato una torcia e un coltello, entrambi utilizzati per colpire i bambini. Ancora non è chiaro perché l'uomo abbia agito in questo modo ma la polizia tedesca sembra avere le idee chiare sulla matrice jihadista. Nonostante sulle indagini si voglia mantenere il più stretto riserbo, vista la particolare situazione, il modo in cui è stata divulgata la notizia lascia pensare che gli inquirenti abbiano in mano materiale sufficiente per dare una prima impressione al lavoro. Nel caso si trattasse di un attacco di matrice islamica, si tratterebbe di un caso di lupo solitario, come descritto nel report presentato questa mattina a Roma e redatto dall'intelligence italiana.