Dublino, uomo accoltella i passanti: fermato

Aggressione col coltello a Dublino, dove un uomo è stato arrestato per aver colpito a caso alcuni passanti nel pomeriggio di domenica 9 febbraio. Non è nota la matrice dell'attacco e nemmeno l'identità di vittime e aggressore. La polizia è intervenuta sul posto con i soccorsi. Sono quattro le persone che sono state colpite all'aggressore nella zona di Stoneybatter a Dublino, non distante dal Phoenix Park. L'accoltellatore, invece, è stato arrestato in Manor Place. Stando alle prime indagini, almeno alcune delle persone colpite sarebbero note all'aggressore. Nessuna delle vittime sembra sia in pericolo di vita

" Un uomo è stato arrestato ed è attualmente detenuto. Al momento non c'è alcun rischio per il pubblico ", ha dichiarato la polizia in un comunicato, aggiungendo che " ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili ". Le forze dell'ordine rendono noto che " non ci sono motivi per ritenere " che gli accoltellamenti di oggi in strada a Dublino siano un episodio di terrorismo. L'uomo fermato " continuava a urlare di lasciarlo stare. Era terrorizzato, come se non si aspettasse di essere bloccato ", ha raccontato un testimone dell'arresto all'Irish Times. Ma quando è stato fermato, l'uomo aveva il volto coperto, come se intendesse nascondersi.

In queste ore la polizia sta andando porta a

porta nelle case della zona per chiedere ai residenti se hanno registratodell'aggressione o se hanno visto o sentito qualcosa che possa che possa aiutare le indagini.

