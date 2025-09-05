Addio alla Duchessa di Kent, la cugina della Regina Elisabetta è morta a 92 anni

Lutto nella Famiglia Reale britannica, è infatti morta all'età di 92 anni Katharine, Duchessa di Kent, nata Katharine Lucy Mary Worsley. La Duchessa era il membro più anziano della famiglia, che oggi piange la sua scomparsa. Katharine ottenne il titolo nobiliare dopo il matrimonio con il Principe Edward, Duca di Kent e cugino di primo grado della defunta Regina Elisabetta II.

Il triste annuncio è stato dato da Buckingham Palace, che ha lasciato un comunicato ufficiale affisso ai suoi cancelli. Per la Famiglia Reale si tratta di un grande dolore, dato che con il tempo era divenuta una guida per i più giovani.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, la Duchessa si è morta nella serata di ieri, giovedì 4 settembre, nella sua casa a Kensington Palace, circondata dalla sua famiglia. In suo onore, le bandiere delle residenze reali, tra cui Buckingham Palace, sono state abbassate a mezz'asta. William e Kate, addolorati, hanno espresso il loro cordoglio, ricordando che la Duchessa ha "lavorato instancabilmente per aiutare gli altri e sostenuto numerose cause, anche attraverso il suo amore per la musica ". Katharine di Kent verrà ricordata anche come immancabile presenza ai campionati di tennis di Wimbledon. Competizione che l'ha vista consegnare tanti trofei e consolare molti tennisti battuti. Famose sono le immagini di lei che abbraccia Jana Novotna, in lacrime, nel 1993.

La notizia della sua morte è subito stata riportata a Re Carlo, che in questi giorni si trova nella residenza di Balmoral, in Scozia. "Il Re e la Regina e tutti i membri della Famiglia Reale si uniscono al Duca di Kent, ai suoi figli e nipoti nel lutto per la loro perdita e nel ricordare con affetto la dedizione di una vita della Duchessa a tutte le organizzazioni a cui era associata, la sua passione per la musica e la sua empatia per i giovani" , è quanto si legge nel comunicato affisso ai cancelli di Buckingham Palace.

Un

messaggio di cordoglio è stato espresso anche dal Primo Ministro, Keir Starmer.

Non è stata ancora resa nota la data dei funerali, che si svolgeranno comunque fra qualche giorno, con una cerimonia cattolica.