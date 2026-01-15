Addio a Irene di Grecia, la principessa silenziosa amata da tutte le corti europee

Si è spenta all'età di 83 anni Irene di Grecia e Danimarca, sorella minore della regina emerita Sofia di Spagna. Da tempo malata, è morta oggi, il 15 gennaio, alle 11.40 nel Palazzo della Zarzuela, a Madrid, dove viveva da anni accanto alla sorella. Una figura discreta, lontana dai riflettori, ma centrale nella vita privata della famiglia reale spagnola, che oggi la ricorda con affetto e rispetto.

Il dolore della regina Sofia

Negli ultimi mesi le condizioni di salute di Irene si erano aggravate, tanto da spingere la regina emerita Sofia ad annullare tutti gli impegni ufficiali per starle accanto. Aveva rinviato anche un viaggio a Las Palmas de Gran Canaria, scegliendo di dedicare ogni momento alla sorella più giovane. Con la scomparsa di Irene, Sofia resta l’ultima dei tre figli di Paolo di Grecia e Federica di Hannover.

Nata in esilio durante la guerra

Irene di Grecia e Danimarca era nata l’11 maggio 1942 a Città del Capo, in Sudafrica, mentre la famiglia reale greca viveva in esilio durante l’occupazione nazista. Terzogenita dopo Sofia e Costantino, tornò in patria solo nel 1946, quando aveva quattro anni. Un anno dopo, il padre Paolo salì al trono, segnando l’inizio di un periodo apparentemente stabile per la monarchia ellenica.

Tra musica, studio e disciplina

A differenza dei fratelli, Irene scelse un percorso lontano dal potere. Studiò musica e canto, distinguendosi per talento e rigore. Allieva della celebre pianista Gina Bachauer, debuttò nel 1969 alla Royal Festival Hall di Londra. Il New York Times la definì allora “la principessa pianista”, celebrandone la sensibilità artistica. Poliglotta, vegetariana e sportiva, arrivò anche a presiedere il Comitato Olimpico Ellenico tra il 1965 e il 1968.

La caduta della monarchia e gli anni in India

Quando il fratello Costantino II venne deposto nel 1967 a seguito del golpe militare, Irene aveva già lasciato la Grecia. Dal 1969 si trasferì in India insieme alla madre Federica, un’esperienza che segnò profondamente la sua vita. Lì si avvicinò all’induismo e alla filosofia orientale, scegliendo uno stile di vita sobrio e contemplativo che avrebbe mantenuto fino alla fine.

La Zarzuela, una casa per sempre

Alla morte della madre, fu la sorella Sofia a invitarla a stabilirsi in Spagna. Irene accettò e le venne assegnato un appartamento all’interno del Palazzo della Zarzuela, residenza privata dei sovrani. Rimase lì anche dopo l’ascesa al trono del nipote Felipe VI, diventando una presenza costante e affettuosa nella vita della nuova generazione reale.

Quasi una madre

Non si è mai sposata e non ha avuto figli, ma Irene ha avuto un legame fortissimo con i nipoti. In particolare con l’Infanta Cristina, che l’ha sempre considerata una seconda madre e ha chiamato Irene una delle sue figlie in suo onore. Per Felipe, Elena, Cristina e per tutti i pronipoti era semplicemente “zia Pecu”, un soprannome affettuoso che racconta meglio di ogni titolo il suo ruolo nella famiglia.

Gli ultimi anni lontano dalla scena pubblica

Secondo la stampa spagnola, da tempo soffriva di un deficit cognitivo che l’aveva progressivamente allontanata dalla vita pubblica. L’ultima apparizione risale all’agosto scorso, quando era presente, già molto fragile e in sedia a rotelle, al matrimonio del nipote Nikolaos. Nonostante le difficoltà, non ha mai perso il legame con la musica e con le iniziative benefiche, in particolare attraverso l’associazione World in Harmony.

Legami reali e memoria europea

La sua storia si intreccia con quella delle principali case reali europee. Il fratello Costantino II, ultimo re degli Elleni, era cugino di primo grado di Carlo III e padrino del principe William. Ai funerali di Costantino nel 2023 e alla successiva commemorazione a Windsor, le famiglie reali greca, spagnola e britannica si sono ritrovate, restituendo al mondo l’immagine di dinastie legate da storia, esilio e sangue.

L’eredità di una principessa senza scandali

Con la morte di Irene di Grecia e Danimarca scompare una figura rara nel panorama delle monarchie contemporanee, una principessa colta, riservata, priva di ombre e scandali.

Oggi il re Felipe e la sua famiglia la salutano come un esempio di discrezione e dedizione, una donna che ha scelto di vivere lontano dal potere, ma al centro degli affetti. Una “zia Pecu” che resterà nel ricordo come una principessa rispettata e senza macchia.