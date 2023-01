Addio a Costantino II, l'ultimo re di Grecia: era il cugino di Carlo

L’ultimo re di Grecia, Costantino II, è scomparso ad Atene, all’età di 82 anni, circondato da tutta la sua famiglia. L’ex sovrano è imparentato con la royal family britannica ed è il fratello della regina Madre di Spagna Sofia. La sua vita è stata avvincente quanto un romanzo e merita di essere riscoperta.

Un giovane re

Costantino II salì al trono a soli 24 anni, nel 1964, ma il suo regno durò poco, circa un decennio. Nel 1967, dopo un golpe fallito, il sovrano e la sua famiglia scelsero l’esilio volontario tra Roma, Londra e la Danimarca. Il primo giugno 1973 Costantino venne deposto e nel 1974 due referendum sancirono ufficialmente la fine della monarchia in Grecia. Solo nel 2013 il re e sua moglie, la principessa Anna Maria di Danimarca tornarono a stabilirsi in quella che oggi è la Repubblica Ellenica. Costantino II fu un appassionato di vela e proprio in questa disciplina vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960.

Padre di cinque figli, amò per 60 anni la stessa donna, la già citata principessa Anna Maria, che sposò nel 1964. I due si conobbero durante un viaggio a Copenaghen di re Paolo e della regina Federica di Hannover (genitori di Costantino). Fu proprio re Paolo a notare la tredicenne Anna Maria e a dire alla consorte: “Guarda, è leggiadra come una farfalla. Spero che [Costantino] la sposi”. Il principe, chiamato Tino in famiglia e Anna Maria erano anche cugini di terzo grado.

Le speranze di re Paolo divennero realtà negli anni Sessanta, quando i viaggi a Copenaghen di Costantino si fecero sempre più frequenti. I principi si fidanzarono ufficialmente il 23 gennaio 1963 proprio nella capitale danese. Il matrimonio, però, venne rimandato a data da destinarsi: era necessario, infatti, che Anna Maria diventasse maggiorenne (aveva 16 anni all’epoca del fidanzamento) e che completasse gli studi in Svizzera. Nel gennaio 1964 re Paolo si ammalò di tumore e il 6 marzo dello stesso anno morì per un’embolia polmonare. Il 18 settembre 1964, nella Cattedrale dell’Annunciazione di Santa Maria, Costantino II e Anna Maria convolarono a nozze.

La parentela con i Windsor

Il matrimonio fece sognare l’opinione pubblica, soprattutto perché non si tratta di un’alleanza familiare, ma di un’unione basata sull’amore. Costantino era cugino dell’allora principe Carlo e divenne padrino del principe William. Questo forte legame portò il sovrano greco e la consorte a trascorrere molto tempo con la royal family britannica. Sono ben noti i periodi di vacanza che i sovrani di Grecia passavano con Carlo e Diana. Un idillio, la vita di Costantino II, che termina con il fallito colpo di Stato della giunta militare e l’esilio.

All’inizio di gennaio 2023 l’ex re è stato colpito da un ictus, dopo aver sofferto per anni di cuore e di problemi di mobilità. Tutta la sua famiglia, compresa la regina madre di Spagna Sofia, si riunì al suo capezzale, nell’ospedale di Atene. Purtroppo Costantino II è deceduto il 10 gennaio. Verrà seppellito accanto ai suoi avi, nel Palazzo di Tatoi, ma con una cerimonia da privato cittadino. Con la sua morte si chiude un capitolo importantissimo della storia della Grecia.