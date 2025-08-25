Addio a Verónica Echegui: è morta a 42 anni l'attrice simbolo del nuovo cinema spagnolo

La Spagna e il mondo del cinema piangono Verónica Echegui, attrice di straordinario talento e versatilità, scomparsa a soli 42 anni. A stroncarla è stata una malattia oncologica contro cui lottava da tempo, come confermato da fonti vicine alla famiglia. L’attrice si è spenta all’ospedale Dos de Octubre di Madrid, dove era ricoverata. La notizia, diffusa dai principali media iberici, ha rapidamente suscitato commozione e cordoglio anche a livello istituzionale e internazionale.

La reazione del premier Pedro Sánchez

Tra i primi a esprimere il proprio dolore per la scomparsa è stato il premier spagnolo Pedro Sánchez, che su X ha scritto: " Ricevo scioccato la notizia della morte di Verónica Echegui, un’attrice con un talento e un’umiltà enormi che se ne va troppo presto. Mi stringo con affetto alla sua famiglia e ai suoi cari ".

Un messaggio che riflette il senso di perdita collettiva per la scomparsa di un’artista che, nel giro di meno di due decenni, aveva saputo imporsi come una delle figure più promettenti e amate del cinema spagnolo contemporaneo.

Una carriera iniziata in salita, poi il successo con “Yo soy la Juani”

Nata a Madrid nel 1982 con il nome completo Verónica Fernández de Echegaray, l’attrice aveva iniziato la sua carriera artistica tra teatro e piccoli ruoli in TV. Il vero punto di svolta arrivò nel 2006, quando fu scelta dal regista Bigas Luna come protagonista del film “Yo soy la Juani”. La pellicola raccontava la storia di una ragazza di periferia in cerca di riscatto, e Verónica seppe infondere al personaggio grinta e autenticità, guadagnandosi la prima nomination ai Premi Goya, gli “Oscar” del cinema spagnolo.

Da quel momento, la sua carriera è stata un crescendo di successi e ruoli intensi. Tra le sue interpretazioni più applaudite, si ricordano “El patio de mi cárcel” (2008) e “Katmandú, un espejo en el cielo” (2011), due film che le valsero nuove candidature come miglior attrice protagonista.

Un’artista poliedrica

Il talento di Verónica Echegui non si è fermato al grande schermo. Ha lavorato anche in Italia, accanto a Toni Servillo nel film “Lasciati andare” (2017), e ha partecipato a produzioni più leggere come il musical “Explota, Explota” (2020), distribuito in Italia con il titolo “Ballo, Ballo”.

Negli ultimi anni aveva ampliato i suoi orizzonti artistici, spingendosi anche nella regia. Il suo cortometraggio “Tótem loba” le è valso il Premio Goya 2022 come miglior cortometraggio di fiction, a conferma di una sensibilità creativa rara e profonda. Non sono mancate, inoltre, le incursioni nel mondo delle serie televisive. Il pubblico l'ha recentemente apprezzata in titoli di successo come “Intimidad” (2022) e “Los pacientes del doctor García” (2023), dove aveva saputo imporsi con interpretazioni intense e mai scontate.

Il suo ultimo addio sul grande schermo

Tra i suoi lavori più recenti, figura il thriller politico “Justicia artificial” (2024), che ha segnato involontariamente la sua ultima apparizione pubblica sul grande schermo. Un film che, visto oggi, assume il valore di testamento artistico, suggellando una carriera breve ma straordinariamente ricca.

Una perdita che lascia il segno

Verónica Echegui se ne va troppo presto, lasciando un vuoto nel cuore degli spettatori e dei colleghi che l’hanno conosciuta come artista e come persona. Umile, riservata, ma anche coraggiosa e determinata, ha saputo costruire un percorso indipendente, segnato da scelte artistiche coerenti e sempre autentiche.

Il cinema spagnolo perde una delle sue stelle più luminose. Il suo nome, però, resterà vivo nella memoria collettiva grazie ai personaggi che ha interpretato con passione e talento, e ai messaggi che ha saputo trasmettere anche oltre lo schermo.

Una voce che continuerà a parlare attraverso le sue opere

Verónica Echegui non è stata solo un’attrice: è stata un simbolo di

una generazione di artiste libere, coraggiose, capaci di raccontare storie vere, anche scomode. E, come tutte le grandi voci, continuerà a parlare, attraverso i suoi film, le sue regie e il ricordo vivo di chi l’ha amata.