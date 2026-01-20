Aereo perde la ruota durante l'atterraggio: paura a bordo di un volo della United Airlines. Cosa è successo

Paura all'aeroporto di Orlando, in Florida, dove un aereo della United Airlines ha perso una ruota durante le fasi di atterraggio. Sono stati momenti di altissima tensione, perché un incidente del genere avrebbe potuto portare a drammatiche conseguenze. Per fortuna la situazione si è risolta senza problemi.

L'episodio si è verificato lo scorso 18 gennaio, intorno alle 12.35. L'Airbus A321neo della United Airlines (volo UA2323) partito da Chicago O'Hare e diretto allo scalo internazionale di Orlando, si è visto costretto a effettuare un atterraggio brusco a causa delle forti raffiche di vento presenti (fino a circa 87 km/h). Purtroppo, durante le manovre, una delle ruote del carrello anteriore si è staccata, schizzando via sulla pista di atterraggio. In uno dei filmati che stanno circolando sui social, si vede chiaramente la ruota che scivola via, mentre l'aereo sobbalza e sbanda leggermente.

A bordo del velivolo si trovavano duecento passeggeri, oltre a sei membri dell'equipaggio. Per fortuna, a parte il grande spavento, non si sono registrati feriti. Chiaramente, a seguito dell'incidente la pista è rimasta bloccata per un po' così da consentire al personale addetto di rimuovere i detriti. Quanto ai passeggeri, questi sono stati evacuati tramite scale mobili sulla pista e trasportati al terminal in autobus.

Interpellata sulla vicenda, Uniterd Airlines ha spiegato che si è trattato di un problema meccanico. L'aereo, fra l'altro, era relativamente nuovo, dato che è stato consegnato alla compagnia a fine 2023.

Attualmente è stato rimosso dal servizio per ispezioni di manutenzione, mentre lasta indagando per capire che cosa abbia portato la ruota a staccarsi in quel modo.