Le fiamme a bordo, l'incidente e i 15 morti: così è precipitato l'aereo militare russo

Un aereo militare da trasporto russo ha preso fuoco in volo, schiantandosi al suolo nella regione di Ivanov, a nord-est di Mosca e a circa 700 chilometri dal confine con l'Ucraina: stando a quanto riferito da alcuni canali Telegram e dai media russi, l'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 12 marzo.

Le immagini circolate in rete mostrano un IL-76 con uno dei motori collocati al di sotto dell'ala destra in fiamme: il velivolo pare perdere rapidamente quota. Qualcuno ha riferito di aver avvistato una densa colonna di fumo provenire dal luogo della collisione che, secondo quanto riportato dal portale News Ukraine, si trova nei pressi dell'aeroporto di Sieverny, dove ha sede anche il radar di rilevamento aereo a lungo raggio A-50.

"Verso le 13, ora di Mosca, un aereo da trasporto militare IL-76 si è schiantato durante il decollo per un volo di linea programmato nella regione di Ivanovo" , ha riferito il ministero della Difesa russo all'agenzia di stampa statale TASS. "Secondo quanto riferito sul posto, la causa del disastro è stato l'incendio di uno dei motori durante il decollo dell'aereo" , ha precisato ancora il dicastero.

Secondo le informazioni fornite da alcuni canali Telegram russi, l'IL-76 stava cercando di effettuare "un atterraggio di emergenza" a causa della rapida discesa, con l'equipaggio impegnato in una difficile manovra per evitare che l'aereo in fiamme potesse schiantarsi su un gruppo di edifici residenziali, provocando così una strage.

Citando un anonimo funzionario dei servizi di emergenza, la TASS ha comunicato che a bordo del mezzo si trovavano in tutto 15 persone, vale a dire 8 membri dell'equipaggio e 7 passeggeri. Non è chiaro quale sia stato il destino degli occupanti, ma stando a delle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, sarebbero tutti deceduti dopo l'impatto col suolo. L'incidente avviene qualche settimana dopo che un aereo dello stesso tipo, che secondo Mosca trasportava 65 prigionieri di guerra ucraini, si è schiantato in una regione russa al confine con l'Ucraina, per la precisione nella zona di Belgorod.

L'Il-76 è un velivolo da trasporto militare pesante sovietico e russo: in funzione dal 1975, è stato il primo aereo del genere dotato di motori a turbogetto nella storia dell'Unione Sovietica. La Russia utilizza in genere questi mezzi per trasportare sia personale che attrezzature pesanti.