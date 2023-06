"Nessun segreto": cosa c'è dietro al volo russo che arriverà a Washington

Il governo degli Stati Uniti ha autorizzato la Russia a inviare un volo charter a Washington, Dc, per rimpatriare dei diplomatici russi il cui mandato è scaduto, in deroga al divieto deciso degli stessi Usa nei confronti degli aerei russi dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. La conferma arriva dal portavoce del dipartimento di stato Matthew Miller, il quale ha spiegato che ora Washington si attende una "reciprocità" nel trattamento. " In cambio di queste autorizzazioni, ci aspettiamo che la Russia mantenga i nostri trasporti merci e di diplomatici per l'ambasciata a Mosca ", ha osservato il portavoce. Al momento non è stato reso noto il numero dei diplomatici russi impegnati a Washignton, Dc, e il cui mandato è scaduto.

Anche Mosca conferma

Secondo Mosca, non c'è nulla di strano o rilevante nell'autorizzazione concessa da Washington. " C'è scalpore, da parte di alcuni media, per un volo russo diretto negli Stati Uniti. Non c'è nulla di sensazionale. Il volo riporterà a casa i diplomatici russi a cui le autorità statunitensi hanno ordinato di lasciare il Paese al termine di un soggiorno di tre anni ", ha dichiarato martedì alla Tass la portavoce del Ministero degli esteri russo Maria Zakharova. Quest'ultima ha sottolineato che " non si tratta di espulsione, ma delle restrizioni che Washington ha imposto alle istituzioni estere russe ". Secondo Flightradar24, un Ilyushin-96 del gruppo di volo speciale Rossiya è partito da Mosca per Washington nella giornata di martedì. Ad aprile, uno di questi Ilyushin-96 russi era stato avvistato a Berlino, in Germania. Presumibilmente, l'aereo era volato nella capitale tedesca per scortare circa 150 persone in Russia. Trattasi del secondo volo che l'aereo ha effettuato negli ultimi 12 mesi.

Contatti diplomatici limitati