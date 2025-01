Aggiornata la "lista nera" Ue: ecco le compagnie aeree che non possono più volare nei cieli europei

Ascolta ora 00:00 00:00

I viaggiatori che sono soliti spostarsi in aereo per lavoro o per diletto dovrebbero sapere che di recente l'Unione Europea ha aggiornato l'Air Safety List, vale a dire la sua "lista nera" contenente i nomi delle compagnie aeree non considerate sicure e per questo non più accettate nei cieli europei. Si tratta di un controllo importante che non deve mai essere sottovalutato, perché ne va della sicurezza del passeggero.

Ad occuparsi di questi periodici aggiornamenti è l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), incaricata di monitorare sempre la situazione nei cieli del mondo e segnalare quelle compagnie che non rispettano gli standard previsti. Ad oggi abbiamo 129 compagnie aeree inserite nella lista nera. Società che non vengono più ammesse con i loro aerei nell'Eurozona. Queste 129 compagnie arrivano da 15 Paesi diversi, e non sono state giudicate idonee al volo.

Delle 129 fanno parte 22 compagnie aeree russe, che sono state messe al bando dall'Unione euroepa non per questioni di sicurezza, ma come provvedimento sanzionatorio nei confronti della Russia, impegnata nel conflitto contro l'Ucraina.

Ci sono poi le compagnie che hanno presentato importanti problemi di sicurezza, come Air Tanzania, Air Zimbabwe, Avior Airlines, Blue Wing Airlines, Iran Aseman Airlines, Fly Baghdad e Iraqi Airways. Altri paesi con compagnie considerate ad alto rischio, e quindi monitorati, sono Afghanistan, Angola, Armenia, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Sao Tomé e Principe, Nepal, Sudan. In questi casi, infatti, non vengono spesso rispettati gli standard minimi.

Ci sono poi compagnie che possono volare nei cieli europei solo a determinate condizioni, come Air Koryo, compagnia nordcoreana, che può solcare i cieli europei solo con gli aerei di modello Tupolev TU-204. Stesso discorso per Iran Air, compagnia iraniana, che può volare nei Paesi Ue solo con i modelli Fokker F100 e dei Boeing 747-200.

Mantenere la lista aggiornata è un'operazione molto importante che l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza

Aerea svolte con grande attenzione, perché da ciò deriva la sicurezza dei viaggiatori. Gli standard di sicurezza per il trasporto aereo devono sempre essere garantiti, perché le conseguenze possono essere anche tragiche.