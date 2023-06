Violenza choc al 'castello Disney': turista molestata e spinta nel burrone

Germania sconvolta per quanto accaduto al castello di Neuschwanstein, legato indissolubilmente a Ludwig II e al mondo Disney, nonchè tra le maggiori attrazioni turistiche della Baviera. Mercoledì due turiste americane di 21 e 22 anni sono state aggredite da un uomo: prima le molestie sessuali, poi la spinta oltre la ringhiera nel burrone. La 21enne è precipitata e per lei non c’è stato niente da fare: è morta nella notte in ospedale. L’amica, invece, versa in condizioni gravi ed è attualmente ricoverata in terapia intensiva.

Secondo le prime notizie diffuse dalla stampa locale, le due giovani avevano incontrato l’uomo - anche lui di nazionalità statunitense - poco prima dell’aggressione. Dopo aver attirato le donne in un sentiero nei pressi di un ponte che offre una straordinaria vista del castello di Neuschwanstein, il 31enne ha assalito le ragazze e le ha spinte nel burrone. L’aggressore ha tentato la fuga, ma è stato individuato e arrestato dopo poche ore: a dargli la caccia venticinque pattuglie di polizia, un elicottero e i cani di ricerca. Sul posto sono giunti i sanitari e le due ragazze sono state trasportate in ospedale via elicottero.

Per il momento non sono state rese note le generalità delle ragazze aggredite. “ C’è stata una presunta violenza sessuale contro una delle due donne ”, ha confermato il portavoce dell’ufficio del pubblico ministero responsabile di Kempten, Thomas Hormann: “ L’altra giovane ha aiutato l’amica e c’è stato un inseguimento. Durante questo inseguimento, l’uomo ha spinto la donna, che è caduta giù nel burrone ”, riporta Merkur. Il 31enne è attualmente in carcere con l’accusa di omicidio, tentato omicidio e reato sessuale.

Le autorità in queste ore stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e stanno cercando testimonianze. In base ai primi dati a disposizione, l’aggressore non conosceva la vittima: si sono incontrati per la prima volta al castello noto grazie al mondo Disney, che ne riprese l'aspetto. Le due turiste alloggiavano in un hotel a Monaco, mentre l’assalitore viveva in una pensione a Oberstdorf. Le forze dell’ordine hanno chiesto ai presenti di farsi avanti per dare una mano e hanno messo a disposizione un numero dedicato esclusivamente a segnalazioni e testimonianze. Utili anche le foto scattate in quella fascia oraria nella zona, materiale che potrebbe risultare fondamentale per le indagini. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sul lavoro degli inquirenti e sulle condizioni di salute dell'altra donna aggredita in maniera brutale.