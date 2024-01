Si stacca il portellone d'emergenza: panico in volo. "Fermiamo tutti questi aerei"

Minuti di panico ma c'è il lieto fine per i 174 passeggeri a bordo di un aereo dell'Alaska Airlines, un Boeing 737-9 che dopo il decollo da Portland, in Oregon (era diretto in Ontario) è stato costretto a tornare indietro effettuando un atterraggio d'emergenza dopo che un finestrino e una parte della fusoliera sono esplosi a mezz'aria. Per fortuna non si registrano vittime o feriti gravi: automaticamente tutti hanno indossato le maschere per l'ossigeno dopo che la cabina ha subìto la depressurizzazione quando l'aereo si trovava a quasi cinquemila metri di quota

La nota della compagnia

La compagnia aerea ha dichiarato che l'aereo è atterrato in assoluta sicurezza e i 174 passeggeri e u sei membri dell'equipaggio stanno bene. L'incidente, però, ha bloccato anche i decolli di tutta la flotta di Boeing 737-9 della compagnia. " In seguito all'evento sul volo 1282, abbiamo deciso di prendere la misura precauzionale di mettere temporaneamente a terra la nostra flotta di 65 aerei Boeing 737-9 ", ha dichiarato l'amministratore delegato di Alaska Airlines, Ben Minicucci. " Il mio pensiero va a coloro che erano su questo volo: mi dispiace tanto per quello che avete vissuto".

Il video choc

Sui social circola il video di uno dei passeggeri che, evidentemente non così impaurito, ha deciso di filmare alcune sequenze con il finestrino completamente distrutto e il forte rumore dei motori proveniente dall'esterno. " È stato davvero brusco. Appena saliti in quota il finestrino è saltato ma non me n'ero accorto finché le maschere di ossigeno non si sono staccate ", ha dichiarato un passeggero alla Cnn. Il video sembra essere stato girato diverse file dietro l'incidente e mostra almeno due persone sedute proprio accanto e dietro la sezione mancante.

BREAKING: Alaska Airlines plane makes emergency landing in Portland, Oregon after window blows out in mid-air.



Several items, including phones, were sucked out of the plane when it suddenly depressurized. Everyone is safe. pic.twitter.com/BtOB1RU3tn — BNO News (@BNONews) January 6, 2024



Ciascun aereo tornerà in volo soltanto dopo la manutenzione completa e le ispezioni di sicurezza che Minicucci ha stimato in alcuni giorni. " Stiamo lavorando con Boeing e le autorità di regolamentazione per capire cosa è successo stasera e condivideremo gli aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni ", ha dichiarato alla stampa internazionale. Nonostante l'atterraggio d'emergenza sia avvenuto in assoluta sicurezza, secondo il quotidiano di Portland i Vigili del Fuoco sono intervenuti per curare feriti lievi direttamente sul posto. Secondo il sito web FlightAware, l'aereo ha fatto immediato rientro circa sei minuti dopo il decollo con il pilota che avrebbe dichiarato ai controllori del traffico aereo l'emergenza dovuta alla depressurizzazione e che fosse necessario il rientro.

Un passeggero ha pubblicato una foto che mostra il buco nella fiancata dell'aereo accanto ai sedili dei passeggeri, mentre il video condiviso mostra le persone che indossavano le maschere per l'ossigeno con i passeggeri che hanno applaudito, tirando un sospiro di sollievo, durante l'atterraggio dell'aereo. Il mezzo, un 737 Max 9, aveva regolarmente ricevuto il certificato di aeronavigabilità appena il 25 ottobre 2023 secondo le dichiarazioni della Faa (Federal Aviation Administration).