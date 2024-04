Alejandra Rodriguez, chi è la donna in finale a Miss Universo all'età di 60 anni

La notizia ha suscitato grande interesse e curiosità sul web e sui social nelle ultime ore, dato che un avvenimento del genere non si era mai verificato fino a oggi: una donna di 60 anni, l'argentina Alejandra Rodriguez, è stata infatti eletta Miss Universo Buenos Aires e prenderà parte alle finali internazionali del concorso.

Si tratta della prima concorrente che riesce a superare i rigidi limiti di età un tempo imposti alle partecipanti al concorso: in Argentina, infatti, potevano accedere solo ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni (il limite in Italia resta tuttora quello dei 30 anni), ma questa barriera è stata abbattuta a partire dal 2022.

Classe 1963, Alejandra Rodriguez non è solo una regina di bellezza, ma dopo la laurea presso l'Università Nazionale di La Plata ha assunto il ruolo di avvocato di un ospedale della provincia di Buenos Aires e svolge la sua libera professione occupandosi soprattutto di diritto di famiglia e civile, ma non solo. "In questo momento sono particolarmente interessata al giornalismo legato al turismo e all'esplorazione e al lancio di nuove destinazioni e iniziative turistiche in America Latina e nei Caraibi" , ha dichiarato la donna, dicendosi disponibile "a viaggiare e stabilirmi nei Paesi di quelle regioni".

Nonostante una vita piena di impegni, ha deciso di mettersi in gioco e partecipare alle selezioni per il concorso, riuscendo ad avere la meglio su partecipanti molto più giovani di lei: "Questo è il primo concorso inclusivo nella storia di Miss Universo, a cui possono partecipare donne di tutte le età dai 18 ai 73 anni, così come donne di diversi tipi di corporatura e diverse altezze" , ha spiegato.

Il messaggio che si può trarre dal suo successo è importante per tutte le donne, dato che viene inaugurato così "un nuovo modello" nei concorsi di bellezza: "Stiamo inaugurando una nuova fase in cui le donne non sono solo bellezza fisica, ma tutto un altro insieme di valori. Sono la prima di questa generazione a iniziare con questo" , considera la Rodriguez.