Choc in ospedale: così l'anziano ha fatto scattare l'allarme bomba

Particolare avventura quella che si è presentata nella mattinata di sabato scorso ai medici del pronto soccorso dell'Hospital Sainte Musse di Tolone, in Francia, dove un 88enne si è recato perché aveva un proiettile d’artiglieria risalente alla Prima Guerra Mondiale incastrato nel retto. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese del sud-est del Paese, Var-Matin, l’uomo avrebbe raccontato al personale sanitario di aver usato lo strano oggetto per procurarsi piacere. Da considerare le dimensioni dell’ordigno da 8 pollici, lungo 20 centimetri e con un diametro di 5 centimetri.

L'imprevisto

Una volta infilato, l’anziano non è più riuscito a estrarlo, ed è quindi dovuto andare in ospedale. I medici hanno fatto subito scattare l’allarme e parte della struttura sanitaria è stata evacuata, mentre l’equipe medica cercava di rimuovere il proiettile. I medici hanno poi raccontato al quotidiano d’informazione che durante gli anni "ci siamo abituati a trovare oggetti insoliti infilati là sotto dove non batte il sole. Una mela, un mango, perfino una bomboletta di schiuma da barba. Ma un proiettile d'artiglieria? Quello non era mai capitato" . C’è sempre una prima volta.

Quando i camici bianchi che avevano preso in cura il paziente hanno verificato l’effettiva presenza del proiettile nel retto dell’anziano, si sono immediatamente preoccupati di far scattare il dispositivo d’emergenza, e la direzione dell’ospedale ha quindi dato ordine che le aree delle urgenze pediatriche e degli adulti venissero evacuate in tempi brevi, oltre al confinamento del pronto soccorso. Questo è stato possibile grazie anche alla presenza dei vigili del fuoco e delle guardie di sicurezza. I pazienti in arrivo sono invece stati dirottati in altri ospedali a causa dell’incredibile allarme bomba in atto.

Il cimelio estratto

Un medico ha poi spiegato che "in seguito abbiamo trattato il nostro paziente atipico, che nel frattempo ci aveva assicurato che l'ordigno era stato disinnescato prima dell'uso" . Nonostante questa importante informazione data dall’uomo, è stato comunque richiesto l’intervento di una squadra di artificieri per controllare la situazione ed evitare possibili tragedie. In effetti gli agenti hanno valutato un ridotto pericolo di esplosione e i medici hanno quindi potuto procedere all’estrazione dell’ordigno, che tra l’altro è stato definito come un cimelio da collezione. Il proiettile in questione era usato nella Prima Guerra Mondiale dall’esercito francese. L’anziano paziente è stato ricoverato in ospedale solo per precauzione e tra pochi giorni dovrebbe essere dimesso.