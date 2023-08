"Almeno sei morti a Maui". Alle Hawaii è emergenza incendi

Le Hawaii sono in fiamme e nella sola Maui si sono registrati almeno sei morti. Le autorità riferiscono che ci siano più di 2mila persone nei rifugi: così ha dichiarato il sindaco Richard Bissen Jr. durante un briefing citato dalla Cnn. Bissen ha fatto notare che molte " abitazioni, aziende, strutture, sono state bruciate - molte sono state rase al suolo ". Per i rifugi sono usate molte scuole, che hanno chiuso le attività scolastiche per accogliere l'afflusso. " Molti non sono stati rintracciati, nel senso che sono nelle loro auto e non sono entrati nel rifugio vero e proprio ", ha proseguito il sindaco.

" Le operazioni di ricerca e salvataggio sono ancora in corso ", ha dichiarato Bissen, avvertendo che il numero di persone uccise potrebbe aumentare man mano che saranno disponibili ulteriori informazioni. Diversi grandi incendi stanno divampando nello stato americano a causa della siccità e dei venti forti portati dall'uragano Dora, che hanno alimentato e rafforzato una serie di roghi provocando evacuazioni di massa, interruzioni di corrente diffuse e costringendo le persone a gettarsi in mare per scappare dalle fiamme. I venti dell'uragano Dora - secondo il servizio meteorologico nazionale di Honolulu - hanno raggiunto i 97 km orari, andando ad accrescere la forza degli incendi in zone che da tempo erano colpite da una insolita siccità. Tanti turisti che si trovano nelle isole in vacanza hanno raccontato sui social momenti di paura, come Jennifer Lucander, la quale ha spiegato che è stata costretta a evacuare da Lahaina poiché i detriti " volavano ovunque ".

I testimoni raccontano scene apocalittiche e i video in circolazione mostrano le vie della cittadina di Lahaina, nota meta turistica, avvolte dal fuoco e decine di negozi mangiati dalle fiamme. Le autorità hanno chiuso al pubblico tutte le arterie stradali della città e anche quelle di West Maui, isolando praticamente la parte occidentale dell'isola, che resta accessibile solo al personale di emergenza. La governatrice ad interim delle Hawaii Sylvia Luke ha dichiarato l'emergenza e ha attivato la Guardia nazionale dello stato per facilitare le evacuazione e aiutare i pompieri che stanno incontrando difficoltà a domare le fiamme. Hawaiian Electric, fornitore di energia che serve il 95% degli 1,4 milioni di residenti delle Hawaii sulle isole di Oahu, Maui, Hawaii, Lanai e Molokai, ha avvertito che oltre 12.000 utenti a Maui non hanno elettricità.