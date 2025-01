"Alternativa alla sigaretta". Via libera dell'Fda alla nicotina da tenere dentro la guancia

Ascolta ora 00:00 00:00

La decisione riguarda gli Stati Uniti. Ma, come spesso accade, quel che avviene oltreoceano è destinato ad avere riverberi anche da queste parti. La Food and Drug Administration (Fda) ha autorizzato le bustine di nicotina Zyn, rendendole il primo e unico prodotto nella sua categoria a ottenere l'autorizzazione negli Usa. La delibera, basata su dati scientifici, stabilisce che i sacchetti di nicotina (le nicotine pouch) rappresentano una valida alternativa per gli adulti che fumano o usano altri prodotti tradizionali del tabacco. Il prodotto viene infatti posizionato sotto il labbro superiore, a contatto con la gengiva, consentendo l'assorbimento di nicotina senza l'emissione di fumo o vapore.

In questo senso, il via libera dell'Fda a tutte le bustine di nicotina Zyn, attualmente commercializzate da Swedish Match negli Stati Uniti, è da considerarsi un'opportunità per la salvaguardia della salute pubblica senza restrizioni liberticide nei confronti dei consumatori. Ai fumatori vengono infatti offerte delle alternative alle sigarette e agli altri prodotti tradizionali del tabacco. "Si stima che 45 milioni di americani consumino regolarmente nicotina e circa 30 milioni di loro fumino sigarette, la forma più dannosa di consumo di nicotina. La decisione della Fda riconosce il ruolo che Zyn può svolgere in merito alla tutela della salute pubblica, aiutando le persone ad abbandonare le sigarette e gli altri prodotti tradizionali del tabacco", ha dichiarato Tom Hayes, presidente di Swedish Match North America Llc.

Come accennato, la decisione dell'Fda ha avuto una eco anche in Europa, dove l'utilizzo delle bustine di nicotina è già regolamentato con diverse sfumature a seconda dei diversi Paesi. In Italia, ad esempio, le nicotine pouch sono attualmente presenti sugli scaffali delle tabaccherie e disponibili per i consumatori. Il tema della lotta al fumo è però in costante aggiornamento e le prossime decisioni dell'Unione Europea saranno decisive nella definizione degli orientamenti in materia da parte delle istituzioni di Bruxelles. Al riguardo, alcune recenti posizioni Ue lasciano intravedere un "appiattimento" dell'Europa sull'approccio dell'Oms, che non fa distinzioni tra le sigarette tradizionali e i prodotti alternativi.

Diversa

è la situazione negli States. Alla notizia del via libera dell'Fda alle bustine di nicotina Zyn si è aggiunta, proprio in queste ore, la decisione di Donald Trump di ritirare gli Usa dall'Organizzazione mondiale della Sanità.