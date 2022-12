Amber si arrende: patteggia per pagare meno Depp

Le controversie legali fra l’attore americano Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard sembrano essersi finalmente concluse. A giugno la donna era stata costretta a risarcire l’ex marito con una cifra da capogiro: 9 milioni di dollari. Heard, secondo la sentenza del giudice statunitense, avrebbe per anni fatto finta di essere stata picchiata dall’ex star di Pirati dei Caraibi quando, in realtà, a subire le peggiori angherie era proprio lui. Soltanto poche settimane fa la donna aveva annunciato di voler ricorrere in appello contro l’ex marito a seguito del verdetto, ma dopo non molto ha deciso di deporre le armi, forse consapevole che avrebbe un’altra volta perso rovinosamente.

Heard: "Ho perso fiducia nella giustizia americana"

"Ho preso la difficile decisione di risolvere la causa per diffamazione intentata dal mio ex-marito contro di me in Virginia - scrive Amber Heard su Instagram -. Per me è importante ribadire di non aver avuto scelta. Ho difeso la mia verità e nel farlo la mia vita è andata distrutta. La denigrazione che ho conosciuto sui social media è stata la testimonianza di come le donne vengano colpevolizzate quando si fanno avanti”.

L’attrice ha poi proseguito il suo lungo post, senza nascondere la completa perdita di fiducia nel sistema legale americano, millantando come al suo solito un velato odio contro le donne.

“Con le mie testimonianze che sono diventate materiale di intrattenimento e foraggio per i media - ha continuato l’ex moglie di Johnny Deep - nel risolvere questa causa decido di riprendermi la libertà di dedicare il mio tempo libero al lavoro che mi ha permesso di guarire dopo il divorzio”.

Quale futuro per le due ex star di Hollywood?