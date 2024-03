"Usa scarpe anti-caduta". Il trucco di Biden per nascondere l'età

Le campagne elettorali americane sono famose per essere tra le più spietate al mondo. Pur di guadagnare qualche decimo di punto nei sondaggi si è disposti a tutto, anche ad infierire su una persona la cui età, normalmente, consiglierebbe un minimo di rispetto. Quando si è diffusa la notizia che l’inquilino della Casa Bianca Joe Biden ha iniziato a vestire delle scarpe pensate specificamente per aiutare le persone con problemi di equilibrio, la risposta della rete non è stata certo all’insegna della comprensione. La mossa dell’entourage del presidente, pensata per ridurre le imbarazzanti cadute e scivoloni pubblici, si è rivelata un mezzo boomerang, almeno a giudicare dagli ultimi sondaggi che vedono il 34% degli elettori convinto che Biden non abbia la lucidità mentale per reggere altri 4 anni alla Casa Bianca.

Le scarpe della discordia

Gli americani, certo non famosi per l’attenzione alle ultime tendenze della moda, sono sempre stati grandi appassionati delle scarpe da tennis, a partire dalle famose (e costosissime) Air Jordan. Col tempo la comodità delle calzature sportive ha convinto marchi statunitensi ad adattarle anche ad occasioni formali, usando talvolta pregiata pelle italiana. Le scarpe che Joe Biden ha iniziato ad usare dallo scorso febbraio sono, invece, state pensate per tutt’altra ragione: offrire la massima stabilità. Le Hoka Transport non sono certo economiche, visto che costano tra i 150 e i 200 dollari e sono approvate dall’American Podiatric Association per chi ha problemi di equilibrio. La ditta che le produce assicura che il sostegno che provvede la pianta larga della suola darebbe la sensazione di “camminare nell’aria”. Non si è trattato certo di una scelta casuale: la Casa Bianca, infatti, aveva sperato che nessuno si accorgesse del cambio di calzature.

Joe Biden is now wearing special shoes because he falls down/trips so often. pic.twitter.com/EcHPnPduV7 — Robby Starbuck (@robbystarbuck) March 17, 2024

A febbraio, poco dopo aver sostenuto i normali test medici, la stampa aveva notato come Biden avesse iniziato a scendere dalla rampa inferiore dell’Air Force One, l’aereo presidenziale, decisamente più corta di quella principale, a scanso di equivoci. A quanto pare la campagna elettorale di Biden ha deciso di affrontare quello che stava diventando un problema serio: le cadute del presidente stavano diventando un meme sulla rete, scatenando il sarcasmo dei sostenitori di Trump. Biden si era detto contrario ad abbandonare le classiche scarpe formali per paura di apparire “poco presidenziale” ma era stato convinto da qualche mese a passare alle scarpe da tennis. La cosa era stata subito notata, facendo partire un’altra ondata di sberleffi online. Le nuove scarpe a suola larga sembravano perfette per ridurre il rischio di nuovi incidenti ma l’inganno è durato davvero poco. Gli unici a ridere, ovviamente, sono i produttori delle scarpe, che hanno incassato una montagna di pubblicità gratuita.

Le scarpe dorate di Trump

Le calzature preferite dagli abitanti del 1600 di Pennsylvania Avenue sono entrate in un certo senso nella storia della moda, da quelle scamosciate bianche che Woodrow Wilson preferiva abbinare ai completi di lino ai mocassini di Gerald Ford, fino alle blue suede shoes usate da Bill Clinton (un omaggio sia al jazz che ad Elvis Presley) o le Oxford nere da sera di Barack Obama. Recentemente la rete si era scatenata per la scelta stilisticamente discutibile operata da quello che, secondo i sondaggi potrebbe essere il nuovo presidente: Donald J. Trump lo scorso settembre aveva messo in vendita delle scarpe da tennis dorate, chiamate Never Surrender e prodotte in soli mille esemplari. Dopo esser letteralmente volate via in poche ore, le scarpe di Trump ora costano cifre assurde su eBay o siti simili.

In realtà le scarpe anti-caduta sono un imbarazzo del quale la campagna di Biden avrebbe fatto volentieri a meno. Il vice portavoce della Casa Bianca Andrew Bates ha voluto precisare che il presidente usa le scarpe solo per allenarsi, visto che ogni mattina ha una sessione di ginnastica e terapia per migliorare l’equilibrio. Il deputato del Tennessee Andy Ogles non è sembrato molto convinto: il soprannome da lui coniato, Joe Stridin, un’espressione del sud per definire chi è carico di energia, sta prendendo piede. Altri, invece, fanno notare come il rivale repubblicano abbia un’agenda fittissima, tra udienze in tribunale e rally oceanici, nonostante abbia solo 4 anni in meno del presidente. Un contrasto che potrebbe risultare decisivo a novembre.