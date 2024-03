La chiatta colpisce il ponte in Oklahoma. Ancora paura negli Stati Uniti

Nuovo incidente nautico negli Stati Uniti, stavolta senza vittime o gravi danneggiamenti. Nelle scorse ore, infatti, una grande chiatta ha impattato contro un pilone del ponte autostradale che attraversa il fiume Arkansans a sud di , in Oklahoma. Non sono state rese note le cause che hanno portato il grosso mezzo a colpire uno dei sostegni del ponte ma stavolta la struttura ha retto molto bene all'urto e dopo una prima chiusura stabilita dalla polizia per valutare gli eventuali danni, il ponte è stato riaperto al traffico senza conseguenze.

Si tratta del secondo incidente di questo tipo in meno di una settimana negli Stati Uniti, mentre a Baltimora ancora si lavora per recuperare i pezzi della struttura rovinosamente crollati a seguito dell'impatto con la nave portacontainer. In entrambi i casi i ponti erano aperti al traffico veicolare ma la tipologia di struttura del ponte sull'Arkansans è stata evidentemente costruita per essere maggiormente resistente agli urti e nessun veicolo che transitava sull'autostrada ha avuto ripercussioni di sorta dall'impatto.

Anche a bordo della chiatta non si sono registrati feriti ma resta da capire cosa abbia causato l'incidente. L'ipotesi più probabile, anche in questo caso, è un problema tecnico al mezzo nautico, che ha reso il governo pressoché impossibile finendo per portare la chiatta a ridosso del pilone.

Ci è voluta un'ora prima che i tecnici ultimassero i controlli e riaprissero il ponte, che rappresenta un'infrastruttura fondamentale nel sistema di collegamento interstatale tra Oklahoma e Texas.