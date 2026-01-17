Guerra fra Principi: Harry ha creato una "corte rivale"

Ogni volta che sembra essere stato fatto un passo in avanti per appianare certe divergenze all'interno della Royal Family, ecco che arriva la smentita; proprio in questi giorni si parlava del ritorno del Principe Harry e della sua famiglia in Inghilterra, notizia che ha fatto pensare a un riavvicinamento della famiglia. A quanto pare bisogna frenare gli entusiasmi.

La causa legale intrapresa dal Duca di Sussex si è finalmente conclusa a suo favore, ma è ancora presto perché torni finalmente il sereno. Certi di avere ancora la scorta, Harry e Meghan rimetteranno piede in Gran Bretagna portando anche i figli, ma non è finita qui. Pare si stia preparando una nuova "guerra" fra fratelli. La giornalista Kinsey Schofield, esperta della Famiglia Reale, ha dato una notizia davvero sconcertante: Harry avrebbe tutta l'intenzione di creare una corte rivale a quella del fratello e futuro Re. Secondo la giornalista, il Duca non intenderebbe sottrarre il trono al fratello maggiore, " ma qui negli Stati Uniti usa il suo status reale a fini commerciali, quindi è molto importante che appaia vicino alla famiglia reale britannica ". Questo quanto dichiarato a TalkTV Breakfast Show dalla Schofield.

William sarebbe al corrente della situazione, e per questo motivo il futuro sovrano avrebbe nominato un crisis manager allo scopo di prevenire le mosse di Harry e affrontare per tempo le varie problematiche. " Nel fine settimana sono circolate voci secondo cui il principe William avrebbe assunto un crisis manager. Il Daily Mail suggerisce che in realtà servirebbe per Andrew, ma direi che forse lui è preoccupato del fatto che il Principe Harry avrà una presenza maggiore nel Regno Unito e sta cercando di essere preparato a qualsiasi cosa ciò comporti".

L'importante compito sarebbe stato affidato a Liza Ravenscroft, figura che andrebbe ad aggiungersi al vasto staff che coordina i rapporti tra il sovrano e

Kensington Palace. La Ravenscroft ha maturato esperienza presso la Bbc e France24, per poi passare al campo delle relazioni, ricoprendo ruoli importanti per British Airways e per la catena di alberghi Marriott.