Meghan potrebbe tornare nel Regno Unito, ma solo a una condizione: ecco quale

Dopo quattro anni Meghan Markle potrebbe rimettere piede sul suolo britannico. Ormai sembrava quasi una chimera: molti esperti erano pronti a scommettere che la duchessa non si sarebbe più fatta vedere nella patria del principe Harry e che avrebbe preferito rimanersene a Montecito con i figli, piuttosto che rischiare di rivedere la royal family. Invece qualcosa starebbe cambiando. Da un po’ di tempo nella mente di Meghan si starebbe facendo strada l’idea di tornare in Inghilterra con il marito, ma solo se la Corona e il governo saranno pronti ad assecondare una sua precisa richiesta.

A Birmingham

Il prossimo 10 luglio, segnalano il Sun e il People, il principe Harry sarà a Birmingham per le celebrazioni inaugurali degli Invictus Games, la competizione dedicata ai veterani di guerra che si svolge ogni due anni e la cui prossima edizione sarà ospitata proprio nella città inglese dal 10 al 17 luglio 2027. Insieme al duca potrebbe arrivare, a sorpresa, anche Meghan Markle. La duchessa ha già preso parte al countdown dei giochi a Düsseldorf nel settembre 2022 e a Vancouver nel 2024. Quasi nessuno, però, credeva che avrebbe potuto anche solo prendere in considerazione la possibilità di tornare nel Regno Unito, nemmeno per l’iniziativa benefica a cui Harry tiene di più. A quanto pare, invece, Meghan non avrebbe scartato a priori questa opzione, come molti si sarebbero aspettati.

L’ultima volta in cui la moglie di Harry ha attraversato l’oceano verso l’Inghilterra è stata nel settembre 2022, per i funerali della regina Elisabetta. Un triste evento a cui, però, non poteva assolutamente mancare. Poi più nulla. Un’assenza durata quattro anni che ha alimentato il gossip relativo alla faida tra i Sussex e i Windsor. Certo, almeno per ora non ci sarebbe nulla di deciso, fa sapere il People. Non è detto, però, che si tratti di un’illusione. Prima di fare le valigie, infatti, la duchessa starebbe aspettando la decisione del Ravec (Royal and Vip Executive Committee, ovvero il comitato che gestisce l’assegnazione della protezione alla royal family e a personaggi britannici di spicco) in merito al ripristino della scorta per Harry.

Stando al giornale Meghan avrebbe chiarito al marito che non rimetterà piede nel Regno Unito se prima non le verrà assicurata la protezione di Scotland Yard. Un insider ha dichiarato al Sun: “La sicurezza sarà sempre l’elemento decisivo in questo”. Durante il processo contro l’Home Office, il Ministero dell’Interno britannico, il duca ha ribadito diverse volte di non sentirsi al sicuro in patria e di temere anche per l’incolumità di sua moglie e dei suoi figli, Archie e Lilibet Diana. Una sensazione condivisa anche da Meghan.

La duchessa tornerà per gli Invictus Games del 2027?

L’indiscrezione riguardante la possibile presenza di Meghan a Birmingham, la prossima estate, ci porta ad alcune riflessioni: la duchessa vorrebbe davvero tornare nel Regno Unito per il countdown della competizione, ma a bloccarla sarebbe la paura per sé e per la sua famiglia, oppure si starebbe nascondendo dietro alla questione della security, usandola come una scusa per evitare il viaggio? Questo ci spinge verso altre domande: cosa accadrà nel luglio 2027, quando si svolgeranno gli Invictus Games? Meghan ci sarà o perderà questa occasione pubblica così importante per l’immagine dei Sussex?

I quesiti sono d’obbligo e le risposte non tanto scontate: non dimentichiamo, infatti, che lo scorso giugno il Daily Mail riportò la notizia secondo cui il principe Harry avrebbe invitato Carlo III e i principi di Galles ad assistere ai giochi del 2027.