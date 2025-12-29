Andrea al volante di una costosa auto nuova. "L'ha ricevuta gratis", bufera sui Windsor

Una nuova bufera si abbatte su Andrea d'Inghilterra, fotografato al volante di un'automobile nuova fiammante e decisamente costosa: l'ex duca di York è stato immortalato mentre lasciava la Royal Lodge di Windsor a bordo di una Land Rover Defender del valore di circa 75mila sterline.

Stando a quanto riferito dal Daily Mail, la vettura è così nuova che è stata immatricolata presso la Motorizzazione solo all'inizio di questo mese. Ma a far storcere il naso ai sudditi di sua maestà non è tanto il prezzo della lussuosa 4x4, quanto il fatto che Andrea non abbia scucito una sola sterlina per averla, in virtù di uno storico accordo sancito tra i Windsor e Jaguar Land Rover.

La regina Camilla ha di recente conferito alla Jaguar Land Rover un nuovo Royal Warrant, un'onorificenza che risale al 1951, quando Re Giorgio VI la concesse per la prima volta. Nell'ambito di quell'accordo, in vigore da 74 anni, ai membri della famiglia reale viene messa a disposizione una flotta di Land Rover: ai Windsor viene altresì permesso di testare nuovi modelli prima che vengano immessi sul mercato. Ed è proprio questo il pomo della discordia, dal momento che Andrea ha ormai perso tutti i titoli per volontà del sovrano e i privilegi da essi derivanti, per cui la foto scattate nei giorni delle sue ultime festività alla Royal Lodge ha fatto esplodere la polemica.

Jaguar Land Rover, interpellata al riguardo dal celebre tabloid britannico ha dichiarato: "Non commentiamo alcun rapporto commerciale con i clienti". L'ex principe ha trascorso il Natale lontano dalla famiglia, per via del suo coinvolgimento nel caso Epstein.

Secondo fonti a lui vicine, nei giorni delle festività si sarebbe rintanato nella Royal Lodge di Windsor, limitandosi a a guardare la TV e uscendo di casa solo per cavalcare un cavallo proveniente dalle vicine scuderie reali. Il tutto in attesa di traslocare, come da accordo col Re Carlo III, nella tenuta del fratello sita nel Norfolk.