Andrea Windsor e il Natale trascorso ai margini della Famiglia Reale: cosa sappiamo

Un Natale in solitudine quello dell'ex Principe Andrea Mountbatten-Windsor, escluso dai festeggiamenti a Sandringham. Irrimediabilmente macchiato dopo lo scandalo che lo ha travolto per l'amicizia con il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, il terzogenito della Regina Elisabetta II è ormai fuori dalla Famiglia Reale.

Stando a indiscrezioni, nel giorno di festa l'ex Principe è stato visto aggirarsi intorno al Royal Lodge, ben lontano da Sandringham, dove è solita riunirsi la Royal Family durante le feste. Nessun invito per lui, né per Sarah Ferguson. Entrambi condannati per l'amicizia con Epstein. I due sono ormai caduti in disgrazia, ma non le figlie Beatrice ed Eugenia. Re Carlo non ha voluto punire le nipoti per le azioni o le amicizie dei genitori. Le due Principesse sono state pertanto invitate a Sandringham e si sono unite alla famiglia.

Come ogni anno, centinaia di persone hanno sfidato il freddo per poter vedere i reali. C'è stato anche chi ha fatto la fila per tutta la notte. Il giorno di Natale, Beatrice ed Eugenia si sono presentate insieme al Re e alla famiglia per prendere parte alla funzione religiosa annuale. Beatrice si trovava in compagnia dal marito Edoardo Mapelli Mozzi, mentre Eugenia si trovava col coniuge Jack Brooksbank. Entrambe hanno partecipato al panzo allestito a Buckingham Palace, poi si sono unite alla famiglia a Sandringham. Insomma, nessuna porta chiusa per loro. Discorso diverso per Andrea Windsor, letteralmente isolato dal Re, che lo vorrebbe addirittura lontano dal Regno Unito. Persino le figlie hanno deciso di metterlo agli angoli, preferendo trascorrere le feste con la Famiglia Reale.

L'oscura vicenda di Jeffrey Epstein sta prendendo sempre più piede negli Stati Uniti, e sempre più persone chiedono giustizia, puntando il

dito anche contro l'ex Principe. Una degli ultimi a parlare è stata Maria Lacerda, vittima dell'ex finanziare. La donna ha chiesto di tenere alta la memoria di Virginia Giuffrè, e di procedere con indagini più approfondite.