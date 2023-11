Pro Gaza contro pro Israele: antisemitismo, scontri e paura "esplodono" ad Harvard

Un tempo luogo di dibattito politico e filosofo cool, l’Università di Harvard è ora emblema dei riflessi della guerra tra Israele e Hamas. Dal 7 ottobre, data dell’attacco brutale del gruppo terroristico palestinese, niente è come prima. Il campus simbolo d’America si è spaccato e non sono venuti meno i momenti di tensione. Come testimoniato da diversi studenti ai microfoni di ABC News, la gente è spaventata per le possibili ripercussioni della crisi in Medio Oriente e del bombardamento su Gaza.

Alcuni gruppi studenteschi, guidati dal Palestine Solidarity Committee, hanno rilasciato una dichiarazione sul conflitto affermando che il regime israeliano è "interamente responsabile di tutta la violenza in corso": "Negli ultimi due decenni, milioni di palestinesi a Gaza sono stati costretti a vivere in una prigione a cielo aperto. I funzionari israeliani promettono di 'aprire le porte dell'inferno', e i massacri a Gaza sono già iniziati. I palestinesi a Gaza non hanno rifugi in cui rifugiarsi e nessun posto dove fuggire. Nei prossimi giorni, i palestinesi saranno costretti a sopportare tutto il peso della violenza di Israele" . Immediata la reazione degli studenti ebrei, che hanno accusato i colleghi di sostenere e legittimare l’attacco di Hamas.

“Questo è di gran lunga il momento più teso di sempre in un campus” , la testimonianza di Hejir Rashidzadeh, uno studente di legge di Harvard. Gli studenti dei gruppi filo-palestinesi e della comunità ebraica di Harvard hanno detto all'emittente a stelle e strisce di sentirsi spaventati e isolati. I pro-Gaza – ma spesso anche pro-Hamas – hanno denunciato minacce di morte e persino persecuzione nel campus e in rete. Stesso discorso per gli studenti ebrei, sempre più vittime di attacchi antisemiti che riportano la mente alla pagina più buia del Novecento.