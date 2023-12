Marine Le Pen va a processo: "Appropriazione indebita di fondi europei"

Marine Le Pen è stata rinviata a giudizio dalla giustizia francese, insieme ad altre 26 persone, nell’ambito di un’indagine sull’appropriazione indebita di fondi pubblici europei tra il 2004 e il 2016. La leader del Rassemblement National (Rn) dovrà adesso attendere il processo per "appropriazione indebita di fondi pubblici e complicità", previsto per l’autunno del prossimo anno presso il tribunale penale di Parigi. " Questa decisione purtroppo non è una sorpresa ", ha reagito in un comunicato stampa Rodolphe Bosselut, avvocato della ex candidata alle elezioni presidenziali francese.

Le Pen rinviata a giudizio

Il Rassemblement National è subito intervenuto per difendere la propria leader. Le Pen " non ha commesso alcun reato o irregolarità ", ha commentato il partito. " Contestiamo formalmente le accuse rivolte ai nostri deputati e assistenti parlamentari europei ", ha aggiunto lo stesso RN, assicurando che il processo " gli darà finalmente la possibilità " di difendersi nel merito " e di portare avanti adeguatamente le sue argomentazioni ". La decisione è stata presa nelle scorse ore dai due giudici inquirenti che si occupavano del caso, secondo quanto riportato dall'emittente Bfmtv che ha citato proprie fonti della Procura di Parigi a condizione di anonimato.

Oltre all'ex candidata all'Eliseo, tra i rinviati a giudizio ci sono anche suo padre Jean-Marie Le Pen, l'ex tesoriere del partito Wallerand de Saint-Just, il sindaco di Perpignan Louis Aliot e l'ex numero 2 del partito Bruno Gollnisch. La prima udienza sull'organizzazione del processo per appropriazione indebita e concorso in denaro è prevista per il 27 marzo 2024, prima dei dibattiti di merito che si terranno nei mesi di ottobre e novembre 2024, ha precisato l'accusa. La stessa accusa ha richiesto questo processo il 22 settembre, spiegando che "le sanzioni previste sono dieci anni di reclusione e l'ammenda fino a 1 milione di euro o il doppio del ricavato del reato " e ricordando la possibilità di imporre un'ulteriore sanzione di ineleggibilità fino a un massimo di dieci anni.

Di cosa è accusata la leader del Rassemblement National

Marine Le Pen è sospettata di aver " organizzato un sistema fraudolento e organizzato di appropriazione indebita di fondi europei a suo vantaggio, attraverso l'assunzione fittizia di assistenti parlamentari " tra il 2004 e il 2016. Detto altrimenti, come ha scritto Franceinfo, Le Pen e altre 26 persone sono sospettate di aver sottratto fondi dell'Unione europea per pagare assistenti agli eurodeputati che effettivamente lavorano per il loro partito.

" Secondo le richieste della procura della giurisdizione finanziaria interregionale specializzata della procura di Parigi, 28 persone vengono deferite al tribunale di primo grado, tra cui il Rassemblement National, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen o Wallerand de Saint- Basta " , ha informato la Procura di Parigi. L'elenco delle persone prese di mira dal pubblico ministero riunisce la stragrande maggioranza dei esponenti del partito dalla metà degli anni 2010: 11 persone sono state elette deputate nelle liste del Front National (da allora ribattezzato RN), altre 12 sono state loro assistenti parlamentari, in aggiunta a quattro collaboratori del partito di estrema destra.

L'indagine sui fondi pubblici

L'indagine è iniziata nel marzo 2015, dopo una relazione del Parlamento europeo alla giustizia francese su possibili irregolarità del FN riguardo agli stipendi corrisposti agli assistenti parlamentari. Le indagini furono poi affidate, alla fine del 2016, a due giudici investigativi finanziari parigini.

Dopo diversi rifiuti di comparire davanti ai giudici, Marine Le Pen è stata incriminata nel giugno 2017 per "abuso di fiducia" e "complicità" , accuse poi riclassificate come "appropriazione indebita di fondi pubblici". Lo stesso Parlamento europeo, parte civile, ha valutato i danni subiti nel 2018 in 6,8 milioni di euro per gli anni compresi nel periodo che va dal 2009 al 2017.