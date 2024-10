“Traffico sessuale”. Arrestati l’ex ad di Abercrombie e il compagno

Arrestato l’ex ad di Abrcrombie

È trascorso un anno da quando la BBC ha fatto emergere lo scandalo delle molestie subite da giovani uomini che gravitavano attorno all'universo di Mike Jeffries, oggi 79 anni ed ex amministratore delegato del colosso Abercrombie&Fitch, e il suo partner britannico, Matthew Smith, 60. Da quell'inchiesta è partita un'indagine dell'FBI sulle "feste" organizzate nell'appartamento di New York della coppia. Oggi, i due sono stati arrestati per "traffico sessuale" secondo quanto riportato dalla stessa emittente britannica, che ha cercato di contattare gli avvocati dei due, che hanno però negato tutte le accuse e non hanno fatto alcun commento: " Risponderemo in dettaglio alle accuse dopo che sarà resa nota l'incriminazione e quando sarà appropriato, ma lo faremo in tribunale non sui media ".

L'indagine della polizia federale americana ha appurato che dietro c'era un'operazione molto complessa che coinvolgeva anche un intermediario che "reclutava" i giovanissimi ragazzi, talvolta modelli, per gli eventi ed è lo stesso colosso del fashion a essere stato interessato dall'inchiesta, con l'accusa di aver finanziato il traffico sessuale. Brittany Henderson, legale dei ricorrenti, ha dichiarato che " Gli arresti di oggi sono importantissimi per aspiranti modelli che sono stati vittime di questi individui ma la loro lotta per la giustizia non si ferma qui. Vogliono che Abercrombie and Fitch sia ritenuta responsabile di aver facilitato questa condotta terribile e garantire che non succeda più ". L'arresto arriva dopo anni di accuse di abusi, presentate in cause civili e ai media, da parte di giovani che hanno affermato che Jeffries li ha adescati con promesse di lavoro come modelli e poi li ha costretti ad atti sessuali.

Il traffico sessuale è un reato presente nell'ordinamento americano che consiste nella costrizione, anche tramite espedienti, di un adulto di recarsi in un altro Paese per fare sesso a pagamento. Una costrizione che può avvenire tramite forza, coercizione e frode. caso Jeffries ha fatto molto rumore negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove tutto è nato tramite l'inchiesta della Bbc. Jeffries ha lasciato Abercrombie & Fitch nel 2014.