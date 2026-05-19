Arrestato Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango: "Ha spinto lui il padre nel dirupo"

Decisa svolta nelle indagini per la morte di Isak Andic, fondatore del marchio di abbigliamento e accessori spagnolo Mango, avvenuta il 14 dicembre 2024. La polizia catalana ha infatti arrestato con l’accusa di omicio Jonathan Andic, il figlio, che era già stato indagato nei mesi scorsi dopo la riapertura del caso visto che la versione non ha mai convinto, fino in fondo, gli inquirenti.

Cosa era successo

A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo La Vanguardia. Dopo la morte del padre, Jonathan Andic aveva rilasciato una dichiarazione alla stazione di polizia di Martorell, spiegando agli agenti che stava camminando davanti al padre quando avrebbe sentito il rumore di rocce e sabbia che cadevano. Il suo racconto verteva sul fatto accidentale: voltandosi, avrebbe visto il padre scivolare giù dalla montagna. A suo tempo aveva spiegato che il padre avrebbe cercato di fermare la caduta ma senza riuscirci e precipitando nel burrone.

La riapertura delle indagini

Non erano trascorsi nemmeno tre mesi dalla morte del fondatore di Mango quando il Tribunale istruttorio numero 5 di Martorell ha riaperto le indagini sulla morte di Isak Andic.

È importante sottolineare che, nonostante l'archiviazione del caso, gli agenti hanno sempre continuato a lavorare e, alla luce delle nuove prove raccolte, il giudice ha deciso di riaprire il caso per esaminarle. Oltre un anno dopo dalla riapertura del caso, quindi, è stato compiuto un passo significativo nell'indagine con l'arresto del figlio Jonathan.

Chi era Isak Andic

Isak Andic, fondatore e imprenditore di Mango, è morto durante un'escursione nelle grotte di Salnitre a Montserrat. Inizialmente, la sua morte era stata archiviata come incidente escursionistico. Nato a Istanbul nel 1953, aveva appena 17 anni quando vendette delle camicette importate dalla Turchia a un negozio di Via Augusta. Secondo gli archivi de La Vanguardia , quella fu la sua prima esperienza imprenditoriale guadagnano 950 pesetas dalla vendita.

Quel piccolo gruzzoletto di denaro fu investito per l'acquisto di altri vestiti, fino ad avere "una scorta che riempiva due valigie". Cinquantaquattro anni dopo, Andic vantava una rete di oltre 2.700 punti vendita in 115 mercati, oltre a una significativa presenza online con la sua azienda di moda Mango.

Cosa fa il figlio

Il figlio del fondatore di Mango da bambino ha frequentato una prestigiosa scuola per l'élite di Barcellona per poi passare in un collegio svizzero: i suoi studi universitari sono continuati negli Stati Uniti e, dopo la laurea, è tornato in Spagna dove ha approfondito la sua formazione presso la IESE Business School come riportato da Vanitatis.

Dopo aver

completato gli studi universitari, nel 2007 è entrato a far parte dell'azienda, dove ha ricoperto la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione, posizione dirigenziale che ha lasciato nel giugno 2025.