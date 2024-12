In gita precipita in un burrone: morto Andic, fondatore di Mango

A destra Isak Andic il fondatore di Mango, insieme ad un ospite speciale, lo stilista Valentino Garavani, intervenuto all'inaugurazione di uno dei punti vendita del brand

Tragedia in Spagna, è morto a 71 anni Isak Andic (nella foto), il fondatore di Mango, precipitando in un burrone mentre visitava le grotte di Salnitre, nel massiccio di Montserrat, montagna a Collbató, nella provincia di Barcellona. Andic si trovava in escursione con il figlio quando è avvenuto l'incidente. E quando, allertati attorno alle 13 di ieri, sono arrivati i soccorsi, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. È stato il quotidiano spagnolo El Paìs a dare la notizia. Secondo quanto è stato riferito dai Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, la segnalazione è arrivata intorno alle 13. Un uomo di 71 anni era precipitato in un burrone e non aveva dato segni di vita. Sul posto è intervenuta l'unità specializzata in montagna, ma per Andic non c'è stato nulla da fare. Con lui c'era il figlio, che ha assistito impotente all'incidente.

«Abbiamo visto gli elicotteri sorvolare la zona e anche i vigili del fuoco, ma ci è stato detto che non dovevamo essere informati su quanto accaduto», ha dichiarato una guida delle grotte di Salnitre. L'uomo ha spiegato che i burroni, tra cui quello dove è avvenuta la tragedia, si trovano lungo un sentiero che conduce al monastero di Montserrat, una delle mete più amate dai turisti e dagli escursionisti.

Il mondo della moda è in lutto. Andic era una figura di spicco nell'imprenditoria spagnola. Fondatore e presidente di Mango, era considerato l'uomo più ricco della Catalogna. Era lui, infatti, a possedere e una delle principali fortune di Spagna, con un patrimonio stimato di 4,5 miliardi di euro, in crescita di 1,8 miliardi nell'ultimo anno. Mango, il marchio da lui creato, è oggi un punto di riferimento a livello mondiale della moda a basso prezzo, ed è stato uno dei brand che insieme all'altro spagnolo, Zara ha contribuito all'ascesa del fast fashion in Europa. L'azienda ha diffuso un comunicato nel quale si evidenzia non solo l'eredità economica e strategica di Andic, ma anche la sua umanità: «Il suo lascito riflette i successi di un progetto imprenditoriale segnato dal successo, ma anche dalla sua qualità umana, dalla sua vicinanza e dalla cura e affetto che ha sempre trasmesso a tutta l'organizzazione».

Toni Ruiz, amministratore delegato di Mango, ha sottolineato come Andic fosse un esempio di leadership e passione: «Ha dedicato la sua vita al progetto Mango, lasciando un'impronta indelebile grazie alla sua visione strategica, alla sua leadership ispiratrice e al suo incrollabile impegno verso i valori che ha infuso

nella nostra compagnia». Andic era noto anche per la sua passione per la montagna e l'escursionismo. Trascorreva spesso il suo tempo libero immerso nella natura, un'attività che rifletteva il suo amore per la vita semplice.