Arrestato per stupro Blunt, il deputato britannico tory anti Israele

Tre mesi fa, aveva presentato denuncia contro un suo partner per tentativo di estorsione, ma alla fine è stato lui a finire in manette per via di una controdenuncia. È il caso di Crispin Blunt, deputato britannico e in Parlamento dal 1997, sempre tra le file dei conservatori - meglio conosciuti come tories - che, oggi, esprimono la maggioranza del premier Rishi Sunak, alla Camera dei Comuni.

La denuncia contro il politico è stata sporta da un uomo di cui non si conosce l’età, ma che ha raccontato di aver avuto una relazione con Blunt e che questi gli avrebbe fatto violenza sessuale dopo averlo costretto ad assumere degli stupefacenti. Il parlamentare del collegio Redhill Surrey non ha mai fatto mistero della sua omossessualità e sarebbe sempre stato un convinto sostenitore delle battaglie della comunità gay. La presunta vittima della violenza perpetrata dal deputato, al momento, non risulterebbe formalmente accusata dalle autorità per il reato di estorsione contestato da Blunt.

A divulgare la notizia dell’arresto è stata la polizia del Surrey per tramite di un comunicato, confermando l'indiscrezione del tabloid The Sun. Il parlamentare è stato rilasciato dietro il pagamento di una cauzione e continua a dichiararsi innocente.